Nieuwe Sonic Origins trailer eindelijk gedeeld

Komt dat zien!

Nadat er maandag gelekte afbeeldingen verschenen van de opkomende Sonic Origins collectie, was het slechts een kwestie van tijd voordat er meer informatie zou komen. Vandaag heeft SEGA dan ook eindelijk een nieuwe trailer gedeeld! Eerder vandaag plaatsten we al een artikel met informatie van een omschrijving uit de PlayStation Store die te vroeg was verschenen. Nu kunnen we daar ook beelden bij laten zien! Om verdere details te lezen, kan je beter het vorige artikel lezen. Alternatief kan je ook de officiële website van Sonic Origins bekijken! Hieronder volgt nu in ieder geval de trailer. Wat vind jij ervan? Kijk je uit naar Sonic Origins? Laat het ons weten in de reacties!

Celebrate the games that started it all. Sonic Origins arrives June 23rd, 2022! pic.twitter.com/7S3cypS0bY — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 20, 2022