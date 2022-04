Gameplaybeelden Revita gedeeld

Bekijk hier de eerste 30 minuten van deze nieuwe twin-stick, roguelite, platformer

Aanstaande donderdag kunnen fans van roguelites en platformers aan de slag met Revita. Om dit te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een gameplay video van 30 minuten gedeeld. Hierin krijgen spelers alvast een eerste indruk van deze nieuwe game.

In Revita speel je als een kind dat zonder naam en herinnering wakker wordt in een metro. Hij heeft een vaag doel om de top van de klokkentoren te bereiken. Hier hoopt hij antwoorden te vinden en zijn herinneringen terug te krijgen. Om de top van deze toren te bereiken baan jij je een weg door een metrostation waarvan alle kamers willekeurig gegenereerd zijn. Iedere kamer van het station is gevuld met monsters die je met een soort lichtkanon zult moeten bevechten. In deze gevechten zul je de juiste balans moeten vinden tussen schieten en op tijd wegspringen. Wanneer je alle monsters in een kamer hebt verslagen kun je met de lift naar de volgende kamer. Op die manier kom je steeds iets dichter bij de klokkentoren.

Iedere poging om hier te komen verzamel je nieuwe power-ups en vaardigheden welke je vervolgens ook kunt upgraden. Revita verschijnt 21 april in de Nintendo eshop voor €16,99. Bekijk de beelden hieronder: