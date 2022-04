Release Mario Golf voor Nintendo Switch Online wordt gevierd met nieuwe trailer

Sla jij vandaag die hole-in-one?

Sportspellen met Mario en zijn vrienden zijn niet vreemd meer voor Nintendo. Zo zijn er spellen uitgekomen waarin je met Mario kunt tennissen, voetballen en golfen. Ook zijn er diverse uitstapjes gemaakt naar de Olympische Spelen. Hoewel er regelmatig nieuwe sportspellen van Nintendo uitkomen (zoals Mario Golf: Super Rush afgelopen jaar), moeten we ook zeker de klassieke sportspellen niet vergeten. Gelukkig helpt Nintendo hierbij door regelmatig een klassieker uit te brengen voor Nintendo Switch Online-leden. Vandaag is het de beurt aan Mario Golf.

Afgelopen week werd al bekendgemaakt dat Mario Golf vanaf vandaag beschikbaar zal zijn voor Nintendo Switch Online-leden die ook het Nintendo Switch Online Uitbreidingspakket hebben. Deze klassieker is dan ook vanaf nu te spelen en dit wordt gevierd met een nieuwe trailer. Hierin worden alle belangrijke functies van het spel nog eens herhaald. Ben je geen fan van Mario Golf? Dan zul je nog even geduld moeten hebben tot een volgende klassieke Nintendo 64-game beschikbaar komt. We weten in ieder geval dat Kirby 64: The Crystal Shards en Pokémon Snap nog naar het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement zullen komen.