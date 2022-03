Breath of the Wild sequel naar voorjaar 2023, wel nieuwe beelden

Helaas komt het vervolg van Breath of the Wild niet meer dit jaar uit.

In een korte update die Nintendo vandaag heeft gedeeld is onthuld dat de Breath of the Wild sequel niet meer dit jaar verschijnt. De game is nu verplaatst naar het voorjaar van 2023 om de ontwikkelaars meer tijd te geven. Tijdens de update van Aonuma werden wat oude beelden getoond, maar verscheen ook onverwachts wat nieuws. Zo zien we LInk met een nieuwe vorm van the Master Sword in beeld. Tijdens de beelden geeft the Master Sword ook licht en staat de held voor een lichtgevende bal. Ook verteld Aonuma dat de gamewereld verder gaat dan de grond en de lucht.