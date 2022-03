Beelden gevechtssysteem van Coromon onthuld

Ga vanaf 31 maart op een klassieke monsterjacht!

Al eerder maakten wij bekend dat Coromon uitkomt op 31 maart 2022. De eerste beelden lieten al zien dat Coromon van Freedom Games en TRAGsoft erg doet denken aan klassieke monsterjachten op de Game Boy of de Nintendo DS. Ruim twee weken voor de release krijgen spelers een filmpje met tekst en uitleg over het gevechtssysteem. In dit filmpje maken we kennis met de soorten skills die je kan gebruiken om gevechten te winnen. De drie skills zijn fysiek, speciaal en status. Ook wordt een tipje van de sluier opgelicht om met deze skills een strategie uit te denken om Titans te verslaan, de bazen in Coromon.

Naast deze beelden zijn ook enkele details bekendgemaakt over deze game. Zo zullen er meer dan 120 monsters te vangen zijn en zijn bazen niet met een simpel gevecht te verslaan. Je zult goed na moeten denken welke skills je inzet en jij je team van Coromon in leven weet te houden, want baasgevechten tegen Titans zullen uit meerdere fasen gaan bestaan.

Hoewel de releasedatum bekend is en Coromon naast een Switchversie en pc-versie, ook een mobiele versie krijgt voor Android en iOS, is een definitieve prijs nog niet bekendgemaakt.

Ben jij fan van games, waarin je op jacht moet naar monsters? Ga je Coromon spelen op je hybride console of mobiele apparaat? Laat het weten in een reactie!