Bestandsgroottes Switch titels bekend

Voor welk spel maak jij extra ruimte op jouw Nintendo Switch?

Ook deze week is er weer een lijst gemaakt met de ruimte die nieuwe spellen nodig hebben op jouw systeem. Hier onder kan je zien of je al een (nieuw) geheugenkaartje nodig hebt of dat jouw favoriete nieuwe spelletje gewoon op jouw systeem past. Voor Outbreak: Contagious Memories heb je het meeste ruimte nodig, namelijk 17.8GB. Jumping Bricks Ball is de kleinste met 57MB.

Outbreak: Contagious Memories – 17.8GB

Dawn of the Monsters – 4.9GB

Ikai – 4.4GB

Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – 3.2GB

Aery – Calm Mind 2 – 2.7GB

LOST EGG 2: Be together – 1.5GB

Wife Quest – 1.3GB

Inukari – Chase of Deception – 863MB

A Place for the Unwilling – 723MB

Chippy – 597MB

Mokoko X – 581MB

Death Park 2 – 513MB

Andro Dunos 2 – 398MB

The Wake – 336MB

Bunny Memory – 265MB

Transiruby – 248MB

#1 Pastime Bundle – 237MB

Labyrinth of the Chaka King – 228MB

Kombinera – 224MB

Boxing Gym Story – 211MB

Devastator – 196MB

Royal Frontier – 180MB

Super Nanaru – 170MB

My Lady Sayo – 111MB

Jumping Bricks Ball – 57MB