De hoogtepunten van februari in Monthly Rewind

Dit zijn de hoogtepunten van februari 2022!

Nintendo voorziet ons alweer een tijdje van een maandelijkse videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. De Nintendo Monthly Rewind van februari staat inmiddels online. Deze kan je hieronder bekijken.

In februari zijn er een hoop aankondigingen geweest. Zo was er een Nintendo Direct en een Pokémon Presents. In de Monthly Rewind van februari wordt daar natuurlijk aandacht aan besteed. Wat dacht je van Mario Strikers: Battle League, Xenoblade Chronicles 3 en Pokémon Scarlet & Violet. Mocht je nieuwsgierig zijn wat er allemaal nog meer werd aangekondigd vorige maand, dan is deze goed gevulde Monthly Rewind echt wat voor jou om te kijken!