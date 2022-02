Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 4,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook in de eerste week van maart weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd de vraag welke spellen er uit zullen komen, maar de grootte van de spellen is ook niet onbelangrijk. De Nintendo Switch heeft namelijk maar een beperkte hoeveelheid opslag. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast kijken hoeveel ruimte de games die binnenkort zullen verschijnen daadwerkelijk in beslag zullen nemen. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, The Uncertain: Last Quiet Day, maar liefst 4,1GB in beslag. Ink Cipher neemt daarentegen slechts 53MB in beslag en is daarmee de kleinste titel.

The Uncertain: Last Quiet Day – 4,1GB

Gal Gun Double Peace – 4,0GB

Aery – Calm Mind 2 – 2,7GB

Take Off: The Flight Simulator – 2,7GB

Ashwalkers – 1,8GB

Quest for Infamy – 1,8GB

Hundred Days – Winemaking Simulator – 1,3GB

The Cruel King and the Great Hero – 1,2GB

GRAND MOUNTAIN ADVENTURE WONDERLANDS – 1,1GB

Ancient Islands – 1,0GB

Gunborg: Dark Matters – 870MB

Ambition Record – 783MB

Two Hundred Ways – 696MB

LIT: Bend the Light – 496MB

Shiorinokotoha: DarkReflections – 480MB

Old Coin Pusher Friends – 409MB

Dr. Oil – 361MB

Menseki Genius – 289MB

Pretty Girls Breakers! – 260MB

Would you like to run an idol cafe? 2 – 237MB

Gav-Gav Odyssey – 102MB

MacGuffin’s Curse – 58MB

ELO 1100 Chess – 57MB

Ink Cipher – 53MB

