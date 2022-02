Pokémon-kabelbinders beschikbaar via My Nintendo

Bestel deze Pokémon-kabelbinder in twee varianten voor 400 platina punten per stuk.

Vanaf vandaag is er weer een nieuwe beloning beschikbaar in de My Nintendo Store. Het is ditmaal een zeer praktische beloning voor iedereen die nogal vaak last heeft van kabels in de knoop. Het gaat namelijk om Pokémon Legends: Arceus-kabelbinders. Deze is verkrijgbaar in twee verschillende varianten. De ene bevat een ontwerp met de koppen van Pikachu en Eevee, de ander een Team Galaxy-logo en een ouderwetse PokéBall. Deze Pokémon Legends: Arceus-kabelbinders kan je krijgen door 400 platina punten in te wisselen in de My Nintendo Store. Dit is helaas niet 400 platina punten voor allebei, want ze kosten per stuk 400 platina punten. Dus mocht je ze allebei willen hebben, dan ben je 800 platina punten kwijt.

Deze beloning kan je krijgen door 400 platina punten in te wisselen via deze link voor Pikachu/Eevee en via deze link voor Team Galaxy/PokéBall. Vervolgens kan je de verkregen code voor Pikachu/Eevee hier gebruiken en voor Team Galaxy/PokéBall hier. De verzendkosten zijn €6,99 en kunnen alleen met creditcard betaald worden. Verder is de code slechts 48 uur geldig, dus wacht niet te lang met bestellen. Daarnaast kun je maar één My Nintendo-voorwerp per keer toevoegen aan je bestelling. Dus wanneer je voor beide varianten een code hebt, zal je twee bestellingen moeten plaatsen.

Heb jij vaak last van kabels in de knoop en ga je daarom een van deze twee bestellen? We horen het graag in een reactie!