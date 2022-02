Square Enix wil graag meer HD-2D games maken

Live A Live is slechts het begin!

Tomoya Asano van Square Enix heeft bevestigd dat het bedrijf van plan is om meer HD-2D games te maken. In een soort radio show die Square Enix gisteren plaatste op hun Japanse YouTube-kanaal deelde Asano die informatie. Over die informatie werd vervolgens bericht gedaan door Famitsu, waarna VGC er een handige vertaling van maakte. Asano is momenteel de leider van Team Asano, die verantwoordelijk is voor de Bravely Default-serie, Octopath Traveler en Triangle Strategy. Het was dan ook zijn team die voor het eerst de HD-2D engine ten tonele bracht met de release van Octopath Traveler. Die engine is zo goed ontvangen dat Square Enix er nu dus meer mee wil doen.

De volgende grote stap voor HD-2D is de opkomende remake van Live A Live, aangekondigd in de recente Nintendo Direct. Volgens Asano was dat een directe opdracht van de directeur van Square Enix. Hieronder volgt een citaat dat we naar het Nederlands hebben vertaald vanuit het VGC-artikel.

“De directeur vroeg ons om meer gebruik te maken van HD-2D, dus gingen we nadenken over mogelijke remakes van onze oude games. Toen maakten we een lijst van mogelijke titels, bedachten welke gedaan zouden kunnen worden in HD-2D, en presenteerden onze ideeën aan de directeur. De lijst bevatte games gemaakt door SquareSoft en Enix voor de Super Famicom – games die wel kunnen werken in HD-2D, games die misschien kunnen werken in HD-2D, en games die sowieso onmogelijk zouden zijn, zoals een mahjongspel. We hadden ze allemaal op een rij gezet en kwamen tot de conclusie dat Live A Live het meest toepasselijk zou zijn. Op de tweede plek stond ActRaiser.”

Opmerkelijk genoeg heeft ActRaiser vorig jaar nog een remake gekregen in de vorm van ActRaiser Renaissance, maar dat was geen HD-2D spel. Verder staan ons dit jaar nog meer HD-2D games te wachten. Niet alleen komt Triangle Strategy volgende maand uit, maar er staat ons ook een HD-2D remake van Dragon Quest III te wachten. Ook gebruikt de Final Fantasy VI Pixel Remaster een klein beetje HD-2D in onder andere de beroemde operascene. Wie weet wat voor SNES games Square Enix hierna besluit om nog meer een remake te geven. Misschien Chrono Trigger, of Super Mario RPG? Wat voor HD-2D games zou jij verder nog willen zien? En kijk je een beetje uit naar de opkomende Square Enix releases van dit jaar? Laat het ons weten in de reacties!