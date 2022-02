[Preview] Kao the Kangaroo – Een goede eerste indruk

Boksen als een kangoeroe! Het kan in de reboot van Kao the Kangaroo. Wij mochten al aan de slag met de preview.

Als je bent opgegroeid in de jaren 2000 tot 2005, herken je misschien deze kangoeroe nog. Er verschenen toen namelijk een aantal spellen in de serie die draait om deze kangoeroe met bokshandschoenen. De spellen waren vaak 3D-platformers, maar er zat ook een enkele 2D-platformer bij voor de GBA. Dit jaar keert na ruim 17 jaar de kangoeroe weer terug in een nieuw 3D-avontuur. Wij mochten alvast een stukje van het spel spelen. Ben je benieuwd wat je kan verwachten in dit spel? Lees hier dan onze preview. Let op: deze preview is gebaseerd op de Steam-versie van het spel. Het is dus mogelijk dat het spel grafisch minder goed presteert op de Nintendo Switch.

Boksen met Kao

In de preview konden we aan de slag met één van de levels. Het level dat ik heb gespeeld fungeert als tutorial level. Er werd uitgelegd hoe onze kangoeroe beweegt en welke soort aanvallen je kan gebruiken. Het spel speelt heerlijk en is erg simpel qua opzet: je begint bij het begin en maakt je weg richting het einde. Onderweg zijn er een aantal zijroutes te vinden welke je beloningen geven. Het kunnen verzamelvoorwerpen zijn zoals drie verschillende letters: K, A en O. Er zijn ook heart containers te vinden om je totale levens mee op te krikken. Daarnaast kwam ik twee soort paarse putten tegen welke pas worden geopend in het volledige spel; het is dus nog even afwachten wat dat inhoudt.

Er zijn dus genoeg zijwegen waardoor het leuk is om elk hoekje af te gaan, want wie weet is daar dat ene diamantje die je nog mist. Zoals gezegd is de besturing erg soepel en kun je bewegen, rollen, springen en aanvallen met je bokshandschoenen. Onderweg zijn namelijk kikkers die jou aanvallen en deze moet je verslaan. Bij elke rake slag vult er een balk. Zodra deze vol is, kun je een extra sterke aanval gebruiken. Ik heb gemerkt dat die erg handig is als meerdere vijanden jou het leven lastig maken.

In totaal was ik zo’n 20-25 minuten bezig om dit level te voltooien. Dit vind ik zelf de ideale tijd voor zo’n level. Het was niet te kort, maar ook weer niet te lang. Het is natuurlijk de vraag of de rest van de levels deze balans ook weten te vinden. Dat is dus nog even afwachten! Ik kwam aan het einde van het level wel een kleine bug/softlock tegen. Je moest een brug maken door een soort paarse stroom te geleiden. Dit doe je door stenen te draaien zodat er een mooi pad ontstaat. Op een gegeven moment had ik de route, maar de stroom wilde er niet door heen. Nadat ik het spel opnieuw had opgestart, lukte het wel.

Voorlopige conclusie

Aangezien deze preview build maar één level bevat, kan ik nog niet veel vertellen over het verhaal en over de variatie van de levels. Ik heb kennis kunnen maken met Kao en tot nu toe lijkt het alsof het spel goed in elkaar zit. Tijdens dit voorproefje kwam de nostalgie goed naar boven. Het lijkt erop dat Kao the Kangaroo prettige leveldesigns weet te bieden. Ik ben erg benieuwd wat de volledige game heeft te bieden.