PlatinumGames onthult verschillende edities en DLC voor Sol Cresta

Ga jij voor de arcademodus, de verhaalmodus of misschien wel de collector's edition?

PlatinumGames’ nieuwe shoot-‘em-up Sol Cresta komt op 22 februari uit. Sol Cresta wordt het derde deel binnen de Cresta trilogie. De eerste twee delen waren Moon Cresta en Terra Cresta, die in de jaren 80 speelbaar waren in diverse arcadehallen. Daarnaast wordt het tegelijkertijd de eerste game binnen Platinum’s NEO-Classic-Arcade series. Tijdens een livestream heeft het bedrijf informatie over de verschillende edities van de game onthuld. Zo krijgt de game een arcademodus en een verhaalmodus, die je los van elkaar kunt kopen. De arcademodus gaat $39,99 kosten en de verhaalmodus $9,99. Limited Run Games gaat daarnaast een fysieke versie van de game uitbrengen voor $49,99. In deze versie zitten zowel de verhaalmodus, als de arcademodus. Ze gaan ook een collector’s edition van de game uitbrengen voor $129,99. In deze editie zit naast een fysieke versie van de game onder andere ook een pin, een soundtrack en een kleine arcadeset van de game. Ga jij Sol Cresta halen? Laat het ons weten in de reacties!