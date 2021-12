En de winnaar is… Metroid en Zelda Goodiebag winnaar bekend!

*Insert item jingle* De winnaar van de tweede prijsvraag is bekend!

Afgelopen weekend liep de tweede prijsvraag in een reeks af en we hebben nu de winnaar. De vraag was wat jullie favoriete Metroid of Zelda herinnering was. In groten getale hebben jullie meegedaan en hoewel er vele leuke reacties waren kan er maar eentje winnen. Dit keer was dat @vincent waarvan zijn herinnering met de geschiedenis van deze site heeft te maken. Van harte gefeliciteerd! We nemen contact met je op via de mail die bij ons bekend is.

Mocht je niet gewonnen hebben, niet getreurd, de tweede prijsvraag staat al online. Hier kun je Donkey Kong Merchandise winnen. Deze vind je hier. Ook zijn er nog meer giveaways op komst dus wie weet zit daar nog wat bij voor jou.