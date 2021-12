Release datum en trailer voor Cuphead: The Delicious Last Course

Er is eindelijk meer informatie over de DLC!

Het is alweer een tijd geleden dat we wat van de Cuphead DLC: The Delicious Last Course gehoord hebben. De laatste keer dat wij nieuws hadden was zo ongeveer een jaar geleden, en toen melde we dat de DLC was uitgesteld. Nu, een jaar later is er dan eindelijk nieuws, en wel in de vorm van een trailer en release datum. Tijdens The Game Awards werd bekend gemaakt dat de DLC op 30 juni 2022 uitkomt. De DLC wordt overal tegelijkertijd beschikbaar, dus ook op de Switch . De trailer kun je hieronder bekijken.

in Cuphead: The Delicious Last Course zul je wederom als Cuphead en Mugman kunnen spelen, maar nu is ook Ms. Chalice van de partij. Fans van de serie zullen haar kennen bij haar originele naam: The Legendary Chalice. Samen reuzen ze af naar het net ontdekte Inkwell Isle. Met nieuwe wapens, magical charms en Ms. Chalice unieke vaardigheden zul je het gevecht aangaan met een gehele nieuwe cast aan kwaadaardige vijanden. Dit allemaal om Chef Saltshaker te helpen.