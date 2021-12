Nickelodeon All-Star Brawl krijgt gratis DLC

Bekijk hier de trailer voor de nieuwe DLC

We kunnen inmiddels bijna twee maanden genieten van Nickelodeon All-Star Brawl, een Smash-achtige game waarbij je met karakters van Nickelodeon het gevecht aan kan gaan. Speel als Teenage Mutant Ninja Turtle, ga de strijd aan als Rugrats of maak jouw tegenstander een kop kleiner met Hey Arnold!



Niks is te gek in de platformgevechten die je urenlang bezig houden. Toch hebben de makers bekend gemaakt dat er nóg meer pret aankomt voor deze game: er komen namelijk in een nieuwe trailer een 20-tal nieuwe outfits voor jouw favoriete karakters beschikbaar. En het beste van allemaal? De DLC is he-le-maal gratis!