[Review] Let’s Sing 2022 – Zing de sterren van de hemel!

Ben jij de nieuwe Adele of Justin Bieber? Zing mee!

Het is weer zo ver, de nieuwe versie van Let’s Sing is uit en daar zijn we bij Daily Nintendo gek op! Dit keer was Vera de gelukkige die als een nachtegaaltje mocht gaan zingen. Eerlijk is eerlijk: helaas geen natuurtalent als het gaat om zingen, maar na het uitgebreid testen van Let’s Sing 2022 nog geen ruzie met de buren, dus dat is alvast mooi meegenomen.

Laten we zingen!

Wanneer je het spel voor het eerst start kan je eigenlijk al gelijk aan de slag. Geen opwarmer of wat dan ook: gaan met die banaan! Dus een beetje plankenkoorts moet je maar snel inslikken. Er is een ‘Legends’ spelmodus die groot in beeld verschijnt waarbij je het steeds in 4 challenges opneemt tegen een ander avatar, in het menu kan je ook nog kiezen voor andere spelmodi waar ik later op in zal gaan.



Het is de bedoeling om een microfoon aan te sluiten bij deze game, zo meet het spel wat, wanneer en hoe (vals) je zingt. Je hoeft hiervoor geen losse microfoon te kopen wanneer je een smartphone bezit: met de app ‘Let’s Sing Mic’ ben je snel aangesloten en hij werkt helemaal naar behoren: wanneer er een code in beeld komt bij het spel kan je deze invullen in de app en daarna is deze verbonden. Het is alleen niet mogelijk om filmpjes of audio op te nemen wanneer je de microfoon in gebruik hebt (vonden mijn collega’s bij Daily Nintendo heel jammer, ik wat minder).

Verschillende spelmodi

Legend

Wanneer je voor Legend kiest, ga je steeds de uitdaging aan tegen een avatar. Elke avatar heeft vier uitdagingen voor je klaar staan waarvan de laatste een duel is. Verder kunnen de opdrachten zijn om zoveel mogelijk sterren te behalen, zoveel mogelijk ‘feat’ tekst goed te zingen of de beste timing te hebben. Wanneer je deze uitdagingen hebt gehaald heb je de volgende avatar vrij gespeeld om te kiezen als jouw avatar. Ook krijg je een kledingstuk.

Your Playlists

Wanneer je een bepaald level behaalt speel je een mixtape vrij waar de nummers op staan die je in de Legends spelmodus hebt gespeeld. Je moet dus de nummers eerst vrij spelen voordat ze los te zingen zijn in deze spelmodus. Op de mixtapes staan echter nog veel meer nummers die nog niet voorbij zijn gekomen, waardoor het zeker de moeite waard is deze te bezoeken. Oud, nieuw, er komt van alles voorbij. Hieruit kies je vijf nummers om jouw mixtape te creëren. Daarna kies je een spelmodus: classic, mixtape, feat. artist, feat. friend. Wanneer je classic of mixtape kiest kan je met maximaal 4 personen spelen, de feat. artist neem je alleen op tegen de artiest en feat. friend speel je samen.

Jukebox

In Jukebox modus kan je de liedjes luisteren die je vrij hebt gespeeld tijdens het zingen, dit is dus om nog even te kunnen genieten van de muziek zonder dat je een ranking krijgt voor jouw zangkunsten. Ook wel eens lekker toch?

LS World Contest

In de World Contest neem je het op tegen andere spelers wereldwijd, helaas (eigenlijk was ik heel erg opgelucht) was er nog niemand te vinden toen ik het spel aan het uitproberen was. Dus hoe dit verder in elkaar zit zal je zelf mogen ontdekken.

Let’s Party

Er gaat niks boven muziek op een gezellig feestje toch? In deze modus kan je jouw vrienden optrommelen en verdelen in team roze en team blauw. Vervolgens neem je het tegen elkaar op. Er kunnen maximaal 8 spelers meedoen.

Overig

De timing is soms niet helemaal zoals het zou moeten. Het spel geeft aan dat je je tv instellingen moet veranderen naar game, zodat het spel beter gelijk loopt. Helaas werkt het niet zoals ze zouden willen. Ook op handheld mis je eigenlijk altijd de eerste noot als je gewoon in de maat begint met zingen. Wanneer je alvast gaat zingen wanneer het balkje er aan komt, werkt het wel. Erg jammer, want zo mis je natuurlijk een heleboel punten.

Verder heb ik gemerkt dat het niet uitmaakt of je de tekst van een nummer kent of niet: als je op het juiste moment een geluid maakt in de juiste toonhoogte, krijg je punten. Best fijn als dat nummer van Ariane Grande als een razende voorbij stuift.

Bereid je voor op een variatie aan nieuwe, oude, snelle, hoge, lage, makkelijke en lastige nummers om te zingen. We gaan van ‘Last Christmas’ naar ‘Only human’ en de Backstreetboys naar Justin Bieber.

Conclusie

Let’s Sing 2022 is een gezellig spel die je zowel alleen als samen kan spelen. Je kan hiervoor een microfoon aanschaffen maar gelukkig hoeft dit niet door de handige ‘Let’s sing mic’ app voor je smartphone. De nummers variëren veel wat het leuk maakt voor jong en oud. Door de verschillende spelmodi heb je heel wat uren speelplezier in het vooruitzicht, zeker omdat je ook nog nummers vrij zal moeten spelen als je ze wilt zingen. Het spel meet goed welke toonhoogte je zingt, maar qua timing zou het helaas wat beter kunnen. Soms kan je namelijk beter gewoon al gaan zingen wanneer het balkje er aan komt, omdat je de punten niet krijgt wanneer je precies op tijd de noten meezingt.

+ Zingen maakt je gelukkig!

+ Het is gewoon een gezellig spel voor jong en oud

– Jammer van mijn eigen valse stemgeluid

DN-Score: 7