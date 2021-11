Little Bug aangekondigd voor de Switch

Deze actie-platformer komt deze maand nog naar de Switch

Little Bug komt naar de Switch. Deze actie-platformer, die in 2018 op steam verscheen, zal deze maand nog naar de Switch komen. Dat hebben uitgever RedDeerGames en ontwikkelaar Buddy System bekend gemaakt. De game komt op 26 november naar de Switch. Een gameplay trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Little Bug verteld het verhaal van Nyah, een jonge meid die verdwaald raakt in een droomachtige fantasie wereld. Ze was op weg huis toen ze daar terecht kwam, en het is aan jouw om haar te helpen deze gevaarlijke wereld te ontsnappen. Gelukkig is ze niet alleen, ze heeft een lichtje dat als helper dient. Deze kan moeilijke plekken bereiken en haar helpen hoger te springen, moeilijke obstakels te overwinnen en geheime paden te vinden.