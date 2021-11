Doe nu mee aan de Toad vs. Toadette Tour in Mario Kart Tour

Vanaf vandaag kun je deelnemen aan een gloednieuwe tour!

Mario Kart Tour wordt nog altijd volop voorzien van nieuwe toernooien. Zo kon je afgelopen week meedoen met de speciale Halloween Tour en deze zal nu opgevolgd worden door de Toad vs. Toadette Tour. Deze nieuwe tour begint vanaf vandaag en is dit keer een Team Rally. Je kunt kiezen uit een van beide teams met als doel zoveel mogelijk Team Tokens voor het team te verzamelen. Het verzamelen van de tokens doe je via verschillende races.

Benieuwd welke personages in welk team meedoen? Dat heeft Nintendo overzichtelijk voor je in onderstaande trailers gezet. Ga jij mee racen met de nieuwe tour? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.