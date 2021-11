Unpacking krijgt launch-trailer

Ga spullen uitpakken in Unpacking, die vanaf morgen verkrijgbaar is!

Half juni werd Unpacking aangekondigd voor de Nintendo Switch. Morgen, 2 november, komt dan eindelijk deze titel uit. Meestal verschijnt er rond de release een launch-trailer, dat is nu ook het geval. Uitgever Humble Games heeft namelijk de launch-trailer online gezet. Bekijk vooral deze trailer onderaan dit artikel.

Heb jij altijd al jouw eigen slaapkamer, woonkamer of keuken in willen richten? Dan ben je bij Unpacking aan het juiste adres! In deze rustige puzzelgame krijg jij als speler namelijk de taak om meerdere kamers en woningen zo mooi mogelijk te decoreren. Bovendien krijg je tijdens de verschillende verhuizingen de kans om kennis te maken met een bijzonder personage. Wie zal dit zijn en wat is het verhaal van dit personage?