Ook Warner Bros. komt volgens gerucht met een Super Smash Bros. kloon

Het succes van Super Smash Bros. lijkt opnieuw gevolgd te worden door een grote speler.

Eerder deze maand verscheen Nickelodeon All-Star Brawl en vorige week verscheen het laatste DLC-personage voor Super Smash Bros. Ultimate. Dat houdt echter niet in dat we van alle fighting game geruchten af zijn. Volgens een bericht op Reddit, wat ondersteund wordt door bekende journalist Jeff Grubb, is Warner Bros. met een nieuwe vechtgame bezig.

Nu is Warner Bros. natuurlijk bekend met vechtspellen door Mortal Kombat, echter zou dit spel spel (volgens Grubb) niet worden gemaakt door Netherrealm Studios. Het zal gebaseerd zijn op Super Smash Bros. en moet een tag team-spel worden. Iedereen kiest twee personages waar je tussen kunt wisselen.

This WB platform fighter is real, but it is not a Netherrealm game. Come on. https://t.co/WkMiKf4dTH — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 24, 2021

Volgens de leaker zou het een all-star line-up worden van Warner Bros. franchises. Zo zou onder ander andere Gandalf, Batman, Fred Flintstone, Harry Potter, Tom & Jerry onderdeel zijn van het spel.

Verder weet de poster nog te vertellen dat het idee voortkomt uit de meme dat Shaggy (Scooby Do) in Mortal Kombat zou worden toegevoegd. Ook is er in een update een trademark van Multiversus gedeeld wat schijnbaar de werktitel is van het spel.

Natuurlijk moeten geruchten altijd met een korrel zout genomen worden, maar persoonlijk zou ik het graag met Gandalf tegen Tom & Jerry opnemen al is het maar voor de memes.