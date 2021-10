[Review] Darksiders III – Donkere hack ‘n’ slash-actie

Bestrijdt de zeven zonden op een bijna verlaten aarde.

Zin om lekker je gang te gaan in deze ruige hack ‘n’ slash met als doel de zeven zonden te elimineren? Dat kan nu met Darksiders III op de Nintendo Switch. Darksiders III is overigens niet het derde deel in de reeks, naast I en II is ook Darksiders Genesis uitgebracht. Sinds 30 september is Darksiders III te verkrijgen in de eShop en wij hebben de game uitgebreid voor je getest. Zelf had ik nooit eerder een van de eerdere spellen uit de serie gespeeld, dus voor deze Darksiders-Noob was het een echte ontgroening!

Verwijder de zeven zonden

Fury, de vrouwelijke hoofdrolspeler, is één van de vier horseman. Ze is als enige bereikbaar voor een belangrijke missie om de zeven zonden te elimineren. De andere drie horseman zijn niet in staat deze missie te doen, want war wordt ervan beschuldigd dat hij de zeven zonden op aarde heeft afgestuurd, Strife is niet aanwezig en Death is vermist.. Fury vindt dit overigens absoluut geen probleem, een kinderspel zelfs om zeven van die zonden op te zoeken en te verzamelen om de vrede terug te laten keren op aarde. Helaas krijgt ze wel een metgezel waar ze niet op zit te wachten: een van de wachters die haar in de gaten moet houden. De zonden verzamelt ze tijdens het avontuur door eerst met ze te vechten om ze vervolgens in een talisman mee te nemen.



Tijdens deze belangrijke missie gaat ze richting Haven en komt ze allerlei individuen tegen: van orcs en mensen tot demonen en andere enge monsters. De meesten moet je uit de weg ruimen, maar sommige karakters kunnen jou helpen om jouw wapens te verbeteren of jouw level op te schroeven. De mensen moeten naar een veilige haven worden getransporteerd, al is Fury niet echt fan van dat doelloze ras.



Er zijn zielen te verdienen door het uitmoorden van de tegenstanders, en het is de bedoeling om gele vlammetjes te verzamelen die gelijk staan aan een attribuut. De zielen kunnen verkocht worden aan de marktkoopman die healing objecten verkoopt en kan zorgen dat Fury fitter of sterker wordt. De attributen verzamel je zodat het wapen en de outfit ge-upgrade kunnen worden. Wanneer Fury de wereld ontdekt is het overigens mogelijk om te fast-travelen naar andere punten waar ze al eerder is geweest, erg handig. Onderzoeken is erg belangrijk maar soms is er een plek waar een speciale kracht voor nodig is, die pas later in de game verkregen kan worden. Helaas ontbreekt er verder wel een map om elk moment van het spel op te kunnen kijken.

Lekkere vlotte game

Het spel speelt prettig en vlot: met zo’n 10 uur aan gameplay en 7 grote tegenstanders om te verslaan moet dat ook wel. Het is hier en daar even zoeken in verband met het ontbreken van een map (tenzij je geen oriëntatiegevoel van een steen hebt: dan zal het vast wél goed gaan), omdat het de bedoeling is dat Fury ook nog terug gaat om verschillende doorgangen in te gaan waar ze eerst zonder speciale krachten niet kon komen.



Tijdens het spelen kan je genieten van het uitzicht, want elke keer kom je wel een ander deel van de verlaten stad tegen. Er is in elk deel een duidelijk ander thema wat het lekker afwisselend houdt. De muziek is prima gekozen en tijdens spannende momenten zorgt het spel er dus zeker voor dat je op het puntje van je stoel zit. Ook in tegenstanders is er een grote afwisseling in uiterlijk.

Come to the dark side!

Darksiders III doet qua sfeer haar naam eer aan: een duistere game met spannende omgevingen, demonische tegenstanders en personages die satan niet onbekend zijn. De grafische vormgeving is duidelijk een onderdeel waar veel energie in is gestoken. Hierdoor raak je nog meer in het verhaal gezogen. Ook de besturing verloopt soepel, al is de reactie-tijd soms wel even wennen: wanneer je een aanval tegen je krijgt en je kiest ervoor om deze te dodgen ben je al snel te laat.

De doorgewinterde Darksiders-fan zal zo door dit spel heen zijn, want het duurt ongeveer 10 uur om hem uit te spelen. Wanneer je wat minder game-ervaring hebt zal het wat langer duren. Er is voor de gamer die van een uitdaging houdt ook een optie waarbij je helemaal opnieuw moet beginnen wanneer je dood gaat: een grote uitdaging waarbij je geen stap verkeerd moet zetten!

Conclusie

Al met al is Darksiders III een erg vermakelijk spel. Ondanks dat de game niet erg lang is (ongeveer 10 uur) is het wel mogelijk om meer uitdagingen te zoeken zoals door het aanpassen van de moeilijkheidsgraad. Verder zit het spel goed in elkaar: de karakters zijn vermakelijk en je komt veel verschillende wezens tegen die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. De wereld waarin hoofdrolspeler Fury rondloopt is mooi gemaakt en gaat niet vervelen. Daarnaast is het een erg duidelijk spel in haar missies. Houd je van hack ‘n’ slash en lekker duister? Dan is dit de game voor jou!

+ Grafisch leuk om naar te kijken

+ Goed verhaal om te volgen met duidelijke missie

+ Karakters zijn goed uitgewerkt

+ Vrouwelijke hoofdrolspeler

– Er is geen map om op te kijken waar je bent

– De besturing lijkt soms wat vertraging te hebben waardoor je eerder op knoppen moet drukken om iets voor elkaar te krijgen

DN-Score: 8