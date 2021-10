[Review] The Plane Effect – Een eenzame, duistere reis

Ga met Solo op reis in dit bizarre avontuur en los de onlogische puzzels op.



Eind vorige maand verscheen The Plane Effect voor de Nintendo Switch. Deze game wordt uitgegeven door PQube en is ontwikkeld door Innovina. Het spel wil de speler een bijzonder verhaal laten ervaren. Geheel alleen moet jij het personage Solo helpen om terug te keren naar zijn familie. Gaat dit een ware ervaring zijn of komt het toch niet helemaal goed uit de verf? Lees dit in onze review.

Een donkere wereld?

Je kent het misschien wel: lange werkdagen en dan moet je nog naar huis naar jouw familie. The Plane Effect heeft daarmee te maken. In dit avontuur speel je als Solo, een eenzame werknemer. Zoals zijn naam al zegt is Solo nogal alleen. Hij verliest zichzelf in dagelijkse sleur van het leven. Alleen moet jij als speler Solo helpen om terug te keren naar zijn familie. De terugreis na zijn laatste werkdag verloopt helaas anders dan verwacht.

De reis begint in een leeg kantoor waar je nog niet weet wat je moet doen. De wereld lijkt er anders uit te zien, al zie je wel een papieren vliegtuigje dat je later terug ziet. De wereld is nogal veranderd door een kosmische anomalie. Zo zijn sommige plekken veranderd in een labyrint of kom je meerdere keren op dezelfde plek maar ziet het er elke keer anders uit. Jij moet als speler door deze dystopische wereld lopen. Het verhaal wordt in de loop van het spel steeds vreemder en het einde zal niet voor iedereen te begrijpen zijn. Het is voor meerdere interpretaties vatbaar. Ikzelf vond het een beklemmend verhaal, maar ik kan het begrijpen als andere mensen er niks aan vinden.

Onlogische puzzels

De controls zijn zeer intuïtief in dit spel waardoor je snel begrijpt welke knop wat doet. Dat is ook wel nodig aangezien er niets wordt uitgelegd. Het lopen en springen gaat jammer genoeg vrij traag en onnauwkeurig. Door het isometrische perspectief had ik vaak het probleem dat het niet duidelijk was of je een sprong haalt of niet. Op het moment dat je verkeerd springt dan kan je dat stuk weer opnieuw doen en dat zorgde bij mij voor frustratie.

Het is in deze titel naast het rondlopen de bedoeling dat je puzzels oplost. Dit zijn in het begin simpele puzzels zoals zoek de sleutel zodat de deur opengaat, maar het worden al snel enorme hersenkrakers omdat de puzzels nogal willekeurig en onlogisch zijn. Je moet bij meerdere voorwerpen een actie doen, maar welke voorwerpen dit zijn en in welke volgorde maken het nogal lastig. Er is totaal geen aanwijzing hoe je het moet doen waardoor het eerder trial-and-error wordt. Dit was voor mij niet plezierig, al heb ik er voor mezelf toch een oplossing voor gevonden. In de game is er namelijk een hulpmodus. Deze hulpmodus wijst naar de juiste plek voor een actie waardoor je zelf niet meer zo hoeft te zoeken.

Audiovisueel

The Plane Project ziet er nogal duister uit, waardoor het spel een nogal duister sfeertje creëert. Dit geeft een nogal beklemmend gevoel, maar dat past heel goed bij het verhaal. Om dit te versterken wordt er ook nog op zeer creatieve wijze gebruik gemaakt van belichting met hier en daar wat kleuraccenten. Zo geeft de belichting het effect dat alles lijkt te gloeien, wat een vrij griezelig effect geeft. Daarbij gaven de verschillende kleuraccenten mij op bepaalde momenten een gevoel van gevaar, welke vaak niet veel later ook werkelijk volgde. Verder wordt er om het beklemmende gevoel te versterken ook goed gebruik gemaakt van de muziek. Die is namelijk zwaar en duister. Zoals je leest is er audiovisueel dus niets op aan te merken in The Plane Effect.

Conclusie

The Plane Effect is een bijzonder avontuur. Het heeft wat minpunten, maar audiovisueel is het uitstekend. Het verhaal is helaas niet voor iedereen goed te begrijpen, omdat er ook geen uitleg over gegeven wordt. Daarnaast zijn de controls ook niet top en de puzzels zijn te onlogisch. The Plane Effect moet je echt spelen vanwege het verhaal en niet vanwege de rest. Door het gebruik van de hulpmodus kan je dus genieten van het verhaal zonder al te veel frustraties over de puzzels. Al met al is de game helaas alleen een aanrader als de wereld en het verhaal je aanspreken.



+ Audiovisueel uitstekend

+ Interessant verhaal als je het begrijpt

– Controls zijn niet prettig

– Puzzels zijn te vaak onlogisch

– Het verhaal is niet voor iedereen te begrijpen aangezien er geen uitleg over is

DN-Score: 6,5