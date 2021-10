LEGO Super Mario 64™-vraagtekenblok krijgt launch-trailer

Sinds afgelopen vrijdag is de LEGO Super Mario 64™-vraagtekenblok uitgekomen, bekijk hier de launch trailer met een aantal easter eggs.

Sinds het moment dat de samenwerking tussen Nintendo en The LEGO Group is aangekondigd, zijn er al heel wat sets uitgebracht. Waar het begon met diverse LEGO Super Mario-sets en de LEGO NES-set, zijn er in de afgelopen tijd nog meer LEGO Super Mario-sets uitgekomen. Ook was het de beurt aan Luigi om in LEGO-vorm zijn entree te maken. Afgelopen vrijdag is alweer de volgende LEGO Mario-set uitgekomen.

Sinds afgelopen vrijdag is de Super Mario 64™-vraagtekenblok verkrijgbaar via de LEGO webwinkel voor een prijs van €169,99. Deze set is 18 cm x 18 cm x 18 cm groot en bevat 2064 steentjes. In het vraagtekenblok vind je nog vier werelden uit Super Mario 64: Peach’ kasteel, Bob-omb-slagveld, Besneeuwde berg en Listig lavaland, welke je naar buiten kunt uitklappen. Daarnaast bevat deze set nog diverse verrassingen zoals 10 verborgen krachtsterren, waar LEGO Mario op kan reageren.

De launch-trailer voor deze nieuwe LEGO-set is hieronder te bekijken.