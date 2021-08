[Review] King’s Bounty II – Een langverwacht vervolg

Fan van strategische games? Dan kan King's Bounty II zomaar eens jouw ding zijn.

King’s Bounty II is het langverwachte vervolg op de King’s Bounty-games, welke ongetwijfeld bekend zijn bij veel turn-based RPG-fans. Daarmee is niets te veel gezegd want fans hebben écht lang moeten wachten op het tweede deel. Het origineel verscheen begin jaren ’90 en in 2008 verscheen een gemoderniseerde versie genaamd King’s Bounty: The Legend. Verschillende nieuwe delen welke dezelfde engine gebruikten verschenen niet lang erna, maar een tweede deel werd pas in 2020 aangekondigd. Best onverwachts werd meteen ook een Nintendo Switch-versie aangekondigd. Hoe King’s Bounty 2 op Nintendo’s hybride console uitpakt lees je in deze review.

Een legende onder de strategiespellen

King’s Bounty mag eigenlijk best wel een legende genoemd worden als je bedenkt hoeveel spellen deze game als basis hebben gebruikt. Ik kende het spel zelf nog van de PC en als fan van strategische RPG’s was ik dan ook erg blij met de aankondiging van het tweede deel. De game beschrijft je het beste als een zeer strategische RPG. De game speelt zich af in de wereld van Nostria. Je begint in een gevangenis waaruit je op verzoek van de koning echter wordt vrijgelaten. Dat niet alleen, de koning voorziet je ook meteen van een klein legertje aan soldaten én een paard om de wereld te ontdekken. Uiteraard krijg je dit alles niet zomaar, het is namelijk jouw taak om de vrede in Nostria terug te brengen. En voor wie niet van games met uitdaging houdt, dit gaat alles behalve gemakkelijk zijn…

Interessant vechtsysteem

In King’s Bounty II reis je door een vrij grote open wereld om allerlei quests en missies uit te voeren. Turn-based gevechten spelen hierbij een belangrijke rol, je zult namelijk regelmatig vijanden moeten verslaan om verder te kunnen komen in het verhaal. Dat klinkt simpel maar is het absoluut niet: voor een gevecht selecteer je een aantal troepen welke je kunt plaatsen in een klein gevechtsveldjes bestaande uit vakjes. Elke eenheid kan om de beurt een aantal stappen zetten en aanvallen of andere vaardigheden gebruiken. Hierbij heb je verschillende soorten eenheden tot je beschikking. Niet alleen soldaten kun je in verschillende types (boogschutters, zwaardvechters) inzetten, ook dieren zoals wolven en beren staan tot je beschikking. Uiteraard zul je goed moeten nadenken welke eenheid je op welke manier gebruikt, een verkeerde keuze kan soms al de dood van verschillende eenheden veroorzaken. De dood van jouw eenheden is bovendien meteen definitief. Binnen een uur spelen kwam ik bij mijn eerste ‘oefen’ gevecht aan. Tot mijn verbazing kreeg ik wél binnen enkele minuten te horen dat ik de basis onder de knie had. Dat klinkt natuurlijk geweldig, maar dat blijkt al snel alles behalve waar. De gevechten zijn diepgaand en pittig, waardoor eigenlijk zeker een beginnende speler wel wat neer voorbereiding en uitleg nodig heeft. Doorgewinterde gamers zullen de gevechten alsnog wel snel doorhebben, maar een nieuwkomer in dit genre zal mogelijk al snel het overzicht kwijt zijn. Niet alleen moet je goed nadenken welke eenheden je tegen welke vijanden gebruikt, ook de juiste skills gebruiken zal een overwinning maken of breken. Bovendien kunnen ook combinaties van bepaalde type eenheden weer goed of slecht uitpakken. Een heerlijk diepgaand vechtsysteem dus!

Te voet of te paard?

Op het gebied van gevechten scoort King’s Bounty onwijs sterk. Dat was ook wel te verwachten, immers heeft de game een ijzersterk verleden als basis wat door veel games is overgenomen. Elke legereenheid heeft zijn eigen skills en en je kunt je leger dan ook helemaal zelf samenstellen. Met ervaringspunten kun je vervolgens weer allerlei nieuwe skills leren en het samenstellen van een perfect leger is, ondanks dat dit soms een flinke uitdaging kan zijn, geheel aan jou. De omgeving en het landschap zijn daarnaast ook op een interessante manier van invloed in King’s Bounty II. Je stuit op allerlei soorten terrein die je van jou verwachten dat je jouw tactiek aapast, elk gevecht is dan ook echt anders. Tussen de gevechten door ontdek je de wereld in third-person pespectief te voet of te paard. Je bent tussen de gevechten door dan ook vrij om het rijk van Nostria te verkennen, items te vinden, verschillende sidequests voor de inwoners van Nostria te voltooien en nieuwe eenheden te kopen van recruiters die te vinden zijn in steden verspreid over de wereld. Ook kom je zo nu en dan puzzels tegen, maar deze zijn over het algemeen relatief simpel op te lossen.

En ondanks dat King’s Bounty II echt een enorme open wereld heeft die je kunt ontdekken, weet dit deel van de game toch minder indruk te maken. Misschien komt het omdat je té weinig mensen tegenkomt. Wellicht speelt het feit dat je niet hard kunt rennen een rol. Of zou het komen doordat je ook te paard alsnog erg traag vooruit beweegt? Ik denk dat het een combinatie van dit alles is. Best jammer, want de wereld is grafisch gezien prachtig vormgegeven, maar daarover later meer. De wereld zit gelukkig wél vol met quests en op het gebied van content valt er dan ook ech iniks te klagen. De wereldmap brengt daarnaast overzichtelijk in beeld wat waar is én waar je heen moet voor je volgende missie. Zoals eerder aangegeven beweeg je wel erg langzaam, zowel te voet als te paard, maar we zijn gelukkig nog wel portals die je direct naar een andere portal kunnen verplaatsen. Grote afstanden zijn op die manier dan nog prima te doen, maar met name het verkennen van kleinere gebieden gaat gewoon nét even te langzaam.

Audiovisueel

Zoals ik net al zei: de wereld van King’s Bounty 2 is prachtig vormgegeven, ook op de Nintendo Switch. Technisch gezien hebben we hier dan ook echt te maken met een prima port. De graphics zijn simpelweg meer dan prima te noemen voor een Switch-titel. Naast de mooie omgevingen zien ook de personages er overtuigend uit tijdens filmpjes en het rondlopen door de wereld. Tijdens de gevechten wil alles van bovenaf soms wél wat onduidelijk ogen, met name doordat de resolutie dan daalt en type eenheden soms lastig te zien zijn. Al met al oogt de game verder prima. Nee, het kan niet tippen aan de andere versies van de game, maar dat zou ook niemand verwachten op de Nintendo Switch. Qua geluid vond ik zelf het stemacteerwerk wat tegenvallen, maar dat kan persoonlijk zijn. Dat valt in dit geval extra op omdat het schijfwerk juist wél enorm goed in elkaar zit. Sterker nog, veel sidequests zijn een verhaaltje op zich en dat maakt het spelen van de sidequests extra leuk.

Conclusie

King’s Bounty II is al met al een heerlijke game voor fans van strategische spellen en de Nintendo Switch-versie pakt bovendien erg goed uit. Ook op grafisch vlak mag deze versie er zeker zijn. Met name het vechtsysteem is enorm diepgaand en zit sterk in elkaar. Kun je door de wat trage gameplay en beperkte uitleg heen kijken? Dan ben je zeker als fan van dit soort titels een geweldige ervaring rijker!

+ Heerlijk diepgaand vechtsysteem

+ Veel content in een grote open wereld

+ Grafisch over het algemeen meer dan prima op de Switch

– Het reizen door de wereld gaat traag… zelfs op je paard

– Uitleg had wat uitgebreider mogen zijn

Eindcijfer: 8,0