Game Informer detailleert verschillende modi in WarioWare: Get It Together!

Lees hier welke nieuwe informatie is vrijgegeven in de hands-on preview van Game Informer! Nieuwe modi, karakters en meer!

Uit de hands-on van Game Informer zijn verschillende nieuwe details naar voren gekomen over de verschillende modi van het spel. Hieronder vatten we de preview samen:

Het verhaal gaat over Wario, die per ongeluk een kwaadaardig spel maakt die Wario en zijn vrienden naar binnen zuigen. Zo worden Wario en zijn vrienden al snel geforceerd om alle thema’s van het spel uit te spelen en zo hun ontsnapping te maken. Zodra je begint met de verhaalmodus krijg je al snel de keuze om een drietal karakters te selecteren. Deze karakters zul je gebruiken om de verschillende minigames te tackelen. Elk karakter heeft een unieke vaardigheid die een minigame makkelijker of moeilijker kan maken. Het is dus belangrijk dat je de juiste karakters kiest voor het juiste thema. Het zijn niet zomaar karakters, het zijn karakters die al een hele tijd voorkomen in verschillende WarioWare-titels.

Je hebt, net zoals bij de andere WarioWare-titels, te maken met microgames. In deze microgames heb je even tijd om het doel van het level te halen. Als je dit niet doet, gaat er een leven verloren. Als je alle vier je levens verliest, is het gameover. Dit veranderd niet als je met twee spelers speelt, je deelt samen vier levens. Elk stuk van een verhaal heeft op het einde een baasgevecht. De thema’s van de microgames zijn heel willekeurig en apart, niet veel anders dan de vorige WarioWare-titels. Met maar liefst 200 verschillende microgames heb je genoeg content om je wel even bezig te houden.

Er is een modus genaamd Variety Pack die als een hub dient voor party-achtige minigames. Daarnaast heb je hierin nog een modus genaamd Daily Grind. Hierin kun je samen met maximaal vier spelers door verschillende 2D-levels navigeren. Elke keer als je hier een power-up bemachtigd, verander je automatisch van personage. Als een speler doodgaat, begin je automatisch met het volgende level. Hiermee laat je alle punten die je bemachtigd tijdens het vorige level liggen. Puck ‘er Up is een andere modus die in de Variety Pack-hub te spelen is. Deze modus is voor twee tot vier spelers en is gebaseerd op het klassieke airhockey met een WarioWare-twist.

Daarnaast heb je nog een modus genaamd Play-O-Pedia, waarin je alle microgames die je tot nu toe hebt gespeeld opnieuw kunt spelen. Ook is er een modus waarin je met verschillende personages verschillende microgames kunt beoefenen. Zo zie je meteen welke karakters je het beste kunt gebruiken voor welke microgames. Verder kun je in de Crew portie van het spel cadeautjes geven aan de karakters en met hun praten. Als je een personage het juiste cadeautje geeft, worden ze krachtiger. Cadeautjes koop je met Wario-Coins

Als laatste heb je nog Wario-Cup, waarin je op een competitieve manier microgames moet spelen. Na de microgames wordt je geüpload naar het leaderboard. Wordt jij de beste WarioWare speler?!

Dit is alles wat er tot nu toe bekend is over WarioWare: Get It Together!, ga jij hem halen?