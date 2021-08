Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 2.9 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van augustus 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Road 96, maar liefst 2.9 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Demons of Asteborg, maar 44 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Road 96 – 2.9GB

The Plane Effect – 2.5GB

KeyWe – 1.4GB

Hoa – 1.1GB

The Last Survey – 1.1GB

Zengeon – 975MB

CRASH: Autodrive – 966MB

Badland: Game of the Year Edition – 864MB

Tetragon – 676MB

A Monster’s Expedition – 654MB

Race Track Driver – 610MB

3D ADVANTIME – 479MB

Memory Lane 2 – 431MB

Haven Park – 414MB

Where’s Samantha? – 413MB

Fhtagn! – Tales of the Creeping Madness – 399MB

Enter Digiton: Heart of Corruption – 356MB

Fire Tonight – 291MB

Dating Life: Miley X Emily – 227MB

Picross S: Genesis & Master System Edition – 177MB

123 Dots – 152MB

Star Hunter DX – 148MB

I.F.O – 88MB

Theofil – 74MB

Have a Blast – 70MB

Demons of Asteborg – 44MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!