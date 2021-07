Gerucht: ontwikkelaars kunnen vanaf april 2022 geen nieuwe games meer naar Wii U- en 3DS eShop brengen

Volgens de laatste geruchten bereid Nintendo voor om de acceptatie van nieuwe spellen in de eShop te gaan stoppen voor zowel de Nintendo 3DS als voor de Wii U. Tenminste, als we Impact Game Station mogen geloven. In april 2022 zou Nintendo geen nieuwe titels meer accepteren en beoordelen, precies bij aanvang van het nieuwe fiscale jaar. Impact Game Station beweert deze informatie per mail te hebben gekregen, zeer waarschijnlijk van een ontwikkelaar die hierover informatie heeft ontvangen.

Het is in elk geval duidelijk dat Nintendo inmiddels alle focus op de Nintendo Switch legt. Het aantal games wat nog is uitgekomen op de Wii U en Nintendo 3DS is de laatste tijd daarnaast al aanzienlijk gedaald. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat het bericht klopt. Volgens de informatie zou de eShop voor zowel de Wii U als de Nintendo 3DS wel beschikbaar blijven. De informatie die in de betreffende e-mail zou staan betreft onderstaande. Vooralsnog is dit dus een gerucht en zullen we moeten afwachten of Nintendo hierover met een statement gaat komen.

We herewith wish to inform you that it has been decided to cease the acceptance of submissions for new Nintendo 3DS / Wii U titles for eShop release by the end of the current fiscal year (effective from 1st April 2022). These new titles should be lotcheck approved latest within 3 months after the submission deadline.

The Nintendo 3DS / Wii U eShops will remain active and submissions of patches will still be processed until further notice.

Please take these deadlines into consideration in your planning for upcoming Nintendo 3DS and Wii U digital releases.

Thank you very much for your understanding and continuous support on the Nintendo 3DS and Wii U consoles during the past years.

Nintendo of Europe – European Publisher Business