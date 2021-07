Good Smile brengt figma Link: Skyward Sword voor de vierde keer uit

Heb je deze figma de vorige keren misgelopen? Dan heb ik goed nieuws voor je!

Terwijl velen Zelda: Skyward Sword aan het spelen zijn, heeft Good Smile een vierde re-release aangekondigd voor de Skyword Sword Link figma. Deze nieuwe ronde aan figma’s zullen in september 2022 uitkomen en pre-orders voor het figuur zijn vanaf nu beschikbaar. Helaas is de mogelijkheid om dit figuur te pre-orderen alleen beschikbaar voor het buitenland. Je zult het figuur dus moeten importeren of via een lokale webshop moeten kopen. Mensen die hem graag willen pre-orderen via GoodSmile US, kunnen via deze link bij de figma terecht. Dit figuur zal je rond de 69 euro gaan kosten.

Met een figma kun je het figuur in allerlei poses neerzetten. Link komt met een paar accessoires die direct uit het iconische spel Zelda: Skyward Sword zijn gehaald. Hieronder zul je een aantal beschikbare poses zien van deze figma, kijk je mee?







Heb jij deze figma al of ga je hem nu halen? Laat het ons weten in de reacties!

Het feest stopt echter niet hier, GoodSmile heeft ook een gloednieuw beeld uitgebracht van de Link in Skyward Sword. Deze is een stukje groter en een stukje duurder, hij is namelijk rond de 172 euro. Je kunt onderstaand beeld via deze link pre-orderen bij GoodSmile US. Let wel op, je kunt vanaf nu tot en met 1 september 2021 dit product nog pre-orderen. Het product zelf zal uitkomen in oktober 2022.