Handgetekende game The Last Survey aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe trailer bevestigd dat de game naar de Switch komt.

RedDeerGames heeft The Last Survey aangekondigd voor de Switch, een handgetekende visual novel waarin jij als geoloog probeert de aarde te redden. Dit werd bekend gemaakt door middel van een aankondigingstrailer, welke je hieronder kunt bekijken. De game komt later dit jaar naar de Switch. Een precieze datum is er helaas nog niet.

The Last Survey is een game over keuzes. Jij speelt een geoloog, die na intensief onderzoek erachter is gekomen dat wij als mensheid teveel zeldzame metalen gebruiken. Metalen als nikkel, zilver, kobalt en platinum worden gebruikt in het maken van elektronica zoals PC componenten, groende technologie en mobieltjes, maar jij komt erachter dat er niet genoeg is om de huidige industrieën gaande te houden. Het is aan jou om dit aan je CEO te vertellen. Weet jij het bedrijf zover te krijgen om hier actie in te gaan ondernemen?