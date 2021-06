NEO: The World Ends with You demo nu te downloaden

Daarnaast is er ook een nieuwe trailer verschenen.

Een demo van NEO: The World Ends with You is vandaag beschikbaar geworden in de Switch e-shop. Square Enix had dat eerder deze week al eens per ongeluk aangekondigd, maar nu is hij ook daadwerkelijk te spelen. Naast de demo is er ook een Final Trailer online gezet, welke zoveel content laat zien dat hij wel 5 minuten duurt. Deze kun je hieronder bekijken.

NEO: The World Ends With You is het vervolg op de cult classic The World Ends With You en zal in tegenstelling tot de eerste game helemaal speelbaar zijn in 3D. In het spel zullen spelers in de huid kruipen van Rindo, een gloednieuw personage. Je zult weer de beruchte Reapers Game spelen, een spel waar je leven letterlijk op het spel staat. De game introduceert nieuwe personages waaronder Rindo, Fred en Nagi maar ook oude personages keren terug. NEO: The World Ends with You komt op 27 juli naar de Switch.