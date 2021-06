Out of Line komt volgende maand naar de Switch

Geïnspireerd door Studio Ghibli en existentiële thema's. Wat zal dit spel in petto hebben?

Handgetekend en geïnspireerd door Studio Ghibli komt puzzel platformer Out of Line volgende maand naar de Switch. Hatinh Interactive en Nerd Monkeys hebben aangegeven dat de release staat gepland op 7 juli.

In Out of Line speel je als San die op een reis van zelfontdekking is. Spelers assisteren deze jongeman om zijn geheugen terug te vinden en het drukkende fabriek regime te ontvluchten. In deze filosofische game zal dit leiden tot veel existentiële ontdekkingen en thema’s die slaan op het leven van jou als speler. Het wordt veel puzzelen in deze prachtig vormgegeven wereld. Het spel zal veel focus leggen op art, verhaal en tot het aanspreken van de speler met de verschillende thema’s. Hieronder een trailer om alvast een beeld te krijgen.

Zoals al gezegd komt Out of Line 7 juli uit op de Nintendo Switch in de eShop voor €10,99.