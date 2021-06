Hotline Miami Collection krijgt speciale fysieke uitvoering

Een mogelijk collector's item? Een bijzondere fysieke release is om de hoek!

Het is alweer even geleden. Hotline Miami kwam in 2019 uit voor de Nintendo Switch en is op alle platformen een bekroonde game. De muziek en grafische stijl zijn uniek en het is dan ook een aanrader om te halen. Mocht je nog hebben getwijfeld, niet goed wetend of dit wel een spel was voor jou, dan leuk nieuws! De Hotline Miami Collection was helaas tijdelijk fysiek verkrijgbaar via Special Reserve Games, maar tijdelijk betekent dat veel mensen naast het net visten. Maar niet getreurd!

Er komt nu een nieuwe fysieke versie aan die via onder andere Amazon, Best Buy en Gamestop al te vinden is. Naast de collectie zal deze versie ook een dubbelzijdige artwork en 30 pagina lang art booklet bevatten. Op Nederlandse sites is het nog even rondzoeken, maar o.a. Game Mania en Nedgame hebben de collectie al reserveerbaar. Toch nog onbekend met Hotline Miami? Hieronder nog even een opfrisser van de release trailer uit 2019.

De collectie komt 16 juli uit. Op buitenlandse sites al goed te vinden, dus er is goeie kans dat deze editie op meer Nederlandse sites zal opduiken. Op Game Mania staat de editie voor €34,98 en op Nedgame voor €34,99 te reserveren. Andere sites zullen naar verwachting vergelijkbare prijzen hebben. Wie gaat deze speciale uitgave halen?