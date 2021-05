Ninten Island krijgt opknapbeurt

Onder andere de Sanrio meubels zijn nu te bewonderen op het eiland van Nintendo of Europe.

Animal Crossing: New Horizons kwam al een jaar geleden uit en is nog steeds erg populair. Het krijgt vele updates, waaronder het dromen dat in de zomer van afgelopen jaar werd toegevoegd. Met deze functie kun je over anderen hun eiland lopen, zonder dat je daar dingen kunt oprapen of aanpassen. Dit is dus de ideale functie om jouw eiland aan iedereen te laten zien en ook Nintendo of Europe laat zo hun eiland zien aan de buitenwereld.

In april vorig jaar werd Ninten Island al bevestigd door middel van een reeks aan tweets van diverse Twitter-accounts die onder Nintendo of Europe vallen en sinds november werd dit eiland ook opengesteld voor iedereen. Sindsdien heeft het eiland meerdere updates gehad, zoals de toevoeging van de wintermeubels en de Super Mario meubels. Echter heeft Nintendo of Europe aangekondigd dat het eiland weer een nieuwe opknapbeurt heeft gehad: de Sanrio meubels zijn nu te bewonderen op dit eiland, samen met de Sanrio-karakters.

Ben je benieuwd naar hoe dit eiland eruit ziet? Gebruik dan het dream address DA-6382-1459-4417.

Ninten Island, the official Nintendo #AnimalCrossingNewHorizons island, has had a facelift! Use the Dream Address below to visit and grab some new Nook Inc. Custom Designs:



DA-6382-1459-4417 pic.twitter.com/b6XkcExsts — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 1, 2021