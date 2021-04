Nieuwe trailer en Killion Dollar Trilogy Edition aangekondigd voor No More Heroes 3

Nieuwe trailer en speciale Killion Dollar Trilogy Edition aangekondigd voor No More Heroes 3 in recente livestream

In een recente livestream van No More Heroes 3 kwam er een nieuwe, en ook lange trailer voorbij voor de game. Aangezien de trailer zo lekker uitgebreid is kun je een goede blik krijgen op wat de game in petto heeft, maar laten ze ook vorige delen in de serie zien.

Daarnaast aangekondigd is de No More Heroes Killion Dollar Trilogy Edition. Deze is voor nu alleen aangekondigd in Japan voor 9.800 yen (ongeveer 75 euro), maar terwijl we wachten op de release datum komt deze mogelijk ook naar de rest van de wereld toe. Het zou voor fans, maar vooral nieuwe spelers een mooie kans bieden om de hele serie te kunnen ervaren op de Nintendo Switch.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Vanaf 27 augustus is de game verkrijgbaar op de Nintendo Switch.