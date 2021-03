[Review] Littlewood

Een rustgevend spelletje waarin je kunt doen wat jij wilt.

De release van Littlewood voor Nintendo’s hybride console werd alweer een tijdje terug aangekondigd. Helaas kwam vorige maand het nieuws naar buiten dat het spel vertraagd is voor Europese spelers waardoor alleen Switch-bezitters in Amerika sinds 25 februari met dit spel aan de slag kunnen. Gelukkig is vandaag dan eindelijk de dag aangebroken dat iedereen Littlewood op de Nintendo Switch kan spelen. Deze titel heeft onder andere zijn inspiratie gehaald uit Stardew Valley en Animal Crossing, maar weet deze game ook iets origineels met zich mee te brengen? Je leest het in deze review.

Je hebt de wereld gered, maar wat nu?

Voordat je begint met het avontuur mag je helemaal jouw eigen personage creëren. Hierbij krijg je de keuze uit verschillende kapsels, outfits en huidskleuren, maar je kunt ook een personaliteit kiezen. Denk bijvoorbeeld aan vriendelijk, gemeen of nieuwsgierig. Deze keuze heeft overigens geen invloed op de gameplay zelf.

Als je het personage hebt gemaakt gaat deze vredige RPG pas écht beginnen. In Littlewood heb je door de Duistere tovenaar te verslaan de wereld gered, waardoor jij de held bent in de wereld Solemn. Helaas is tijdens dit gevecht jullie dorpje vernietigd en deze zal jij opnieuw moeten opbouwen. Een belangrijk detail is nog dat je je geheugen kwijt bent en je dus vrijwel niks of niemand meer kunt herinneren, wat zorgt voor leuke en interessante conversaties met alle bewoners.

Vandaag is het jouw dag

Als het spel dan eindelijk is begonnen staat meteen de eerste opdracht voor je klaar en dat is het bouwen van een huis voor jezelf en voor Dalton. Gelukkig heeft Willow al behoorlijk wat materialen voor je klaar staan om je alvast op weg te helpen. Als deze gebouwen eenmaal zijn geplaatst en de volgende dag is aangebroken, dan kun je een winkel bouwen en dan gaat je nieuwe leventje pas echt van start. In deze winkel krijg je namelijk wat gereedschap van Dalton waarmee je onkruid kunt plukken, bomen kunt hakken en stenen kunt breken zodat je alvast lekker aan de slag kunt gaan.

Belangrijk om te weten is dat je elke dag helemaal zelf in mag vullen met wat je wilt doen. Het maakt dus niet uit of je fruit gaat zoeken en bomen om gaat hakken in de betoverde bossen of vissen gaat vangen in de stad Deluca. Bovendien kun je alle taken het beste gezellig uitvoeren met een andere inwoner. Als je hier namelijk voor kiest krijgen jullie niet alleen een betere vriendschap, maar wordt er zo nu en dan ook nog eens geld gevonden. Het is natuurlijk ook altijd nog mogelijk om materialen te verkopen en op die manier geld te verdienen, maar alle kleine beetjes helpen. Anders dan bij Stardew Valley kun je tijdens het spelen van Littlewood alles rustig aan doen. Dit komt omdat je geen klok in de gaten hoeft te houden, maar alleen de energie van je personage. Het maakt dus niet uit hoe lang je erover doet om naar een bepaalde plek te gaan of met bewoners te praten. Zolang je maar goed kijkt of je nog iets kunt doen op een dag. Bovendien wordt het donker naar mate je meer gedaan hebt en krijg je een handige melding als je uitgeput bent.

Alhoewel vele dagelijkse taken zoals het hakken van hout, het verzamelen van fruit en het koken van gerechten energie kosten, zijn er ook nog dingen die je kunt doen zonder dat je daar moe van wordt. Een van deze dingen is het aanpassen van jouw dorpje. Op elk gewenst moment kun je namelijk gebouwen verplaatsen, een nieuwe weg aanleggen, nieuwe gewassen planten en ga zo maar door. Ik vind dit trouwens een erg goede keuze van de ontwikkelaar omdat je zonder enige beperkingen alles achter elkaar kunt veranderen, waardoor je dus écht kunt doen wat jij maar wilt.

Ondanks dat de besturing ongelofelijk simpel is en daardoor erg toegankelijk is, moest ik er toch even aan wennen. In veel spellen laat je het personage namelijk rennen met de b-knop, maar in Littlewood open je juist het menu met b en loop je sneller met de rechter schouderknop. Dit is puur iets waar ik zelf even aan moest wennen en dat hoeft dus niet persé voor jou te gelden. De Switch-versie heeft trouwens ook nog een leuke extra functie: het is namelijk mogelijk om het touchscreen te gebruiken in de handheld modus. Je kunt hiermee alleen kleine dingen doen zoals de menu’s besturen en je kunt er dus niet mee lopen, maar het is wel een leuke toevoeging waarvan ik eerlijk gezegd niet had verwacht dat die aanwezig zou zijn.

Help, mijn koeien zijn ontsnapt!

Buiten alle dagelijkse taken die je uit kunt voeren om vinden er zo nu en dan ook evenementen plaats. Deze verschillende evenementen zijn een zeer leuke afleiding om een in-game dag een keer iets anders in te vullen. Er is bijvoorbeeld een evenement waarbij er koeien zijn ontsnapt over de gehele wereld van Solemn. Het is hier de bedoeling om de boer te helpen en uiteindelijk zoveel mogelijk koeien te vinden binnen één minuut, wat best wel een grote uitdaging is. Net zoals bij vele andere evenementen in deze game kun je door deel te nemen speciale voorwerpen ontgrendelen die je kunt gebruiken om alle huizen en het dorp mooier te maken.

Alhoewel je makkelijk kunt zien op welke dag er evenementen zijn, kwam ik er aan het einde van het tweede seizoen pas achter hoe je hieraan mee kunt doen. Je moet namelijk eerst op het bordje klikken die op het plein staat, waarnaar je vervolgens deel kunt nemen aan het evenement. Omdat dit niet duidelijk was aangegeven heb ik de eerste paar evenementen helaas moeten missen, maar gelukkig kun je deze altijd nog het volgende jaar proberen.

Simpel, maar stijlvol

Laat ik beginnen met zeggen dat de muziek in Littlewood echt super fijn is om naar te luisteren. Net zoals het spel zelf is de muziek namelijk zeer rustgevend. Bovendien krijg je altijd in de avond en in bijna elk nieuw gebied andere liedjes te horen. De geluidseffecten staan van zich zelf trouwens wel een beetje hard, maar dit is zeer gemakkelijk aan te passen in de instellingen.

Buiten dat je elk seizoen ook andere muziek krijgt te horen, veranderd het spel ook qua uiterlijk en zullen er andere insecten en vissen verschijnen. Op het visuele gebied veranderen alleen de kleuren. Zo zijn de kleuren in de winter uiteraard wat koeler en heeft in de herfst alles een mooie oranje toon. Verder ziet Littlewood er heel simpel uit, maar wat mij betreft toch stijlvol. Dit komt mede doordat de personages veel meer detail krijgen als je met ze praat en, hoe gek het ook klinkt, is het spel juist door het simpele uiterlijk heel rustig voor je ogen.

Conclusie

Omdat Littlewood zo’n groot spel is waarin je enorm veel kunt doen, heb ik helaas niet alles kunnen behandelen. Des te leuker en specialer is het straks echter voor jullie om aan deze vredige RPG te beginnen. Inmiddels heb ik al ruim 13 uur genoten van deze titel en daar gaan zeker nog heel wat uren bijkomen. Omdat je elke dag zelf mag bepalen wat je gaat doen is geen dag hetzelfde en de evenementen houden alles lekker verfrissend. Aangezien zowel de gameplay als de muziek lekker rustig zijn, is dit misschien wel de meest fijne game-ervaring die ik in een lange tijd gehad heb. Als je het niet erg vindt dat de stijl van Littlewood heel simpel is en je spellen zoals Stardew Valley en Animal Crossing geweldig vindt, dan is Littlewood zeker iets voor jou.

Eindcijfer: 8.8