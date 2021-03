[Review] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Ontsnap van het drukke dagelijks leven om een rusitg leventje op de boerderij te beginnen.

Boerderij-simulatiespellen zijn nog steeds een hit! Story of Seasons is een serie van Marvelous Eentertainment welke begon met de naam Harvest Moon in 1996. Er zijn inmiddels al veel spellen uitgebracht en vanaf 26 maart 2021 is Story of Seasons: Pioneers of Olive Town verkrijgbaar. Wij konden de game alvast uitgebreid uitproberen en ons oordeel lees je in deze review.

Welkom in Olive Town

Het spel begint met het verhaal dat de opa van de hoofdrolspeler ooit een gemeenschap opgebouwd heeft met een aantal andere mensen. Ze hadden een boerderij en hielden deze goed bij, daarnaast begon het stadje ook te groeien. Helaas is Olive Town inmiddels niet meer wat het is geweest. Jouw doel? De gemeenschap weer opbouwen. De hoofdrolspeler vertrekt op de Vespa en heeft een lange reis voor de boeg voordat hij of zij eindelijk aankomt.

Wanneer het spel start is het de bedoeling dat je jouw personage aanpast: hierin zijn vrij veel opties zoals kleur (huid, ogen, haar) als kapsels en kun je kiezen of je door het leven wilt gaan als een hij of zij. Wanneer je jouw eerste outfit heb gekozen, ben je klaar om te beginnen.

In Olive Town krijg je de boerderij van jouw opa aangewezen om in te gaan wonen. Het is niet in al te beste staat en het is dus ook jouw taak om alle rommel op te ruimen en een nieuwe start te maken. De burgemeester komt al snel kennis maken, hij maakt je samen met een aantal bewoners in het begin wegwijs. Z geeft hij je gereedschap zodat je een begin kan maken met bomen omhakken, onkruid wieden en stenen kapot slaan. Ook kan je al direct een paar zaadjes planten.

Veel te doen!

Er zijn veel taken die je (dagelijks) kan uitvoeren. Zo komen er elke dag weer stenen, onkruid en bomen opduiken. Ook is er een mijn waar je ijzer en steen vandaan kan halen. Alle ingrediënten die je verzameld door het opruimen van jouw land kan je gebruiken door weer iets anders te maken. Zo heb je voor het hout een planken-maker die op zijn beurt weer gebruikt kunnen worden om jouw huisje uit te breiden. Van het klei wat je verzameld door plassen weg te halen kan je stenen bouwen en ga zo maar door

Naast het verzamelen van materiaal kan je natuurlijk een echte boerderij runnen: plant zaadjes, oogst de groenten na een aantal dagen en verkoop deze in de selling-booth die gesitueerd is op jouw land. Koop boerderijdieren zoals koeien en kippen en maak mayonaise van de eieren, maar geniet ook van het spelen met jouw kat of hond die als huisdier rondloopt in huis. Over dieren gesproken: er is ook een mogelijkheid om te gaan vissen, dit kan best wel een leuk zakcentje opleveren die je weer uit kan geven in de stad.

Bezoek de stad

In de stad zelf zijn vanaf het begin al een aantal winkels te vinden. Je kunt bloembollen kopen, zaadjes voor het verbouwen van groenten en er is een winkel voor huis- en boerderijdieren. Ook is het mogelijk om jouw gereedschap te verbeteren en jouw huis uit te breiden of leuk in te richten met meubels die te koop staan.

De burgemeester bezoekt de boerderij in het begin regelmatig, om te helpen met opstarten en het uitleggen van verschillende factoren in het spel. Op den duur vraagt hij om hem te helpen Olive Town weer een bruisende toeristische plek te maken. Beetje bij beetje wordt de stad steeds meer levendig: het begint bij een nieuwe straat en ook het aantal winkels breiden zich uit (onder andere met een kledingwinkel!). Naarmate de tijd vordert, speel je dus steeds meer vrij, waardoor het spel lang interessant blijft om te spelen.

Bezoek ook zeker de haven om een dagje uit te plannen of ga langs het stadhuis, waar je opdrachten kunt uitvoeren voor inwoners in ruil voor geld. Elke keer als de stad wordt bezocht kom je bewoners tegen. Hoe meer je tegen ze praat, hoe beter ze bevriend met je raken. En wie weet wat daar uiteindelijk van kan komen…..

Vormgeving en geluid

Qua vormgeving lijkt het spel erg op zijn voorganger: Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Er zijn hier en daar wel duidelijk wat aanpassingen gedaan, en de lijnen zijn iets opgepoetst, maar heel bijzonder is het niet. Wel zijn de karakters (inclusief de dieren) erg schattig om te zien en heeft het spel een gezellige en vriendelijke sfeer: precies wat je zoekt in een boerderijspelletje dus!

Het geluid sluit feilloos aan bij het design: gezellig, luchtig, ‘niets-moet-alles-kan’. Het zijn deuntjes die niet gaan irriteren maar op de achtergrond wel blijven doorspelen om het spel wat meer rust te geven. Dat is gelukt.

Conclusie

Story Of Seasons: Pioneers of Olive Town is een gezellig boerderijspelletje zoals je die verwacht: het ziet er lief uit, je mag lekker doen wat je wil en wanneer je dat wil. Door te blijven spelen bouw je jouw boerderij en stad verder uit en komen er steeds meer leuke toevoegingen bij. Als je op zoek bent naar iets rustgevends is dit hét spel voor jou.

Eindcijfer: 7,9