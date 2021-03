[DN Roundtable] De redactie over de Pokémon aankondigingen van vorige week

De DN-crew gaat voor jou om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven. Deze keer: de aankondigingen van Pokémon.

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen.

De nieuwste roundtable staat dit keer in het teken van alle Pokémon aankondigingen van vorige week. Niet alleen de Pokémon Presents met Brilliant Diamond, Shining Pearl en Legends Arceus. Ook de aankondiging van het P25 Music label komen aan bod. Wat vond onze redactie nu eigenlijk van de aankondigingen? Waren ze tevreden met wat voorbij kwam? Of misschien juist teleurgesteld? Je leest het hieronder.

Jorden

Diamond was mijn allereerste eigen Pokémon-spel. De nostalgie ervoor is vanaf mijn kant dan ook best wel groot. Voor Platinum kon ik zelfs écht niet wachten waardoor ik hem uit Amerika importeerde (ja, vanwege die paar maanden). Of er een remake van zou komen maakte me echter niet zoveel uit. Nu de remake dan toch komt, ben ik er natuurlijk wel blij mee. De unieke stijl kan wel nog wat verbetering gebruiken, maar over het algemeen ben ik ondertussen wel gewend aan de chibi-uitstraling.

Ik kijk in elk geval weer uit om Cynthia onder een episch muziekje alle hoeken van de league te laten zien. Het enige waar ik tegenop zie is het opsporen van die vluchtende eikels Mesprit en Cresselia.

Verder werd er in het weekend natuurlijk ook gepraat over de P25 Music, een samenwerking met verschillende topartiesten. Hoewel ik weinig met Katy Perry en Post Malone heb, werd ik wel geïnteresseerd door de aankondiging van het album en de samenwerking met J Balvin. Het is duidelijk dat het muzikale feest erg divers wordt en ik ben benieuwd wat de reggaeton-zanger naar de tafel brengt.

De grootste verrassing en hype is echter voor Legends Arceus. Deze complete revamp van Pokémon is iets waar ik al redelijk lang op zit te wachten en nooit van Game Freak had verwacht. Ja, de trailer zag er flink onafgewerkt uit, met verschillende problemen zoals de framerate, maar ik verwacht dat veel wel zal worden verbeterd. Zo is de trailer waarschijnlijk al enkele weken oud en kan early 2022 in principe tot en met april/mei inhouden. Game Freak heeft dus nog ruim een jaar om ons een geweldige open wereld-ervaring te geven en ik wil dan ook zeker meer horen.

Menno

Er is eigenlijk één onderwerp waar ik het heel graag in deze DN Roundtable over wil hebben en dat is Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Vroeger als klein jochie had ik namelijk een Nintendo DS Lite waar ik enorm veel plezier mee heb gehad en dat komt mede door Pokémon Platinum. Ondanks dat ik daarvoor ook wel eens een Pokémon-spel had gespeeld, bij iemand anders op de Gameboy, was Pokémon Platinum mijn eerste echte Pokémon game die helemaal van mij was. Precies om deze reden hoopte ik al een lange tijd dat er ooit een heruitgave zou komen van deze game, wat dit jaar gaat gebeuren!

Eerlijk gezegd ben ik best tevreden over het nieuwe uiterlijk van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Het ziet er namelijk precies zo uit als vroeger, maar dan natuurlijk met veel meer details en is het ook nog eens scherper. Bovendien ziet de omgeving waar de battles plaatsvinden er echt fantastisch uit. Uiteraard had het ongelofelijk tof geweest als de volledige game er op deze manier uit had gezien, maar we hebben volgens mij niks te klagen. Wel zou ik graag nog willen zien dat de animaties van de personages iets worden aangepast aangezien ze er wat zweverig uitzien, maar zoals in de trailer werd aangegeven kan er nog het een en ander veranderen, dus wie weet. Zoals je misschien wel had verwacht zie ik graag de extra content die Pokémon Platinum had ook in deze nieuwe versies verschijnen, maar of dat gaat gebeuren komen we later dit jaar pas te weten.

Mitchell

Mijn gevoel na de Pokémon Presents is heel erg positief. Pokémon is misschien wel mijn favoriete franchise en te zien dat deze nog springlevend is doet mij erg goed.

Uiteraard waren er twee aankondigingen die eruit sprongen. De remakes Brilliant Diamond en Shining Pearl zagen we van verre al aankomen, maar in deze vorm? Ik denk dat weinig mensen dat hadden voorspeld. Óf je houdt ervan, óf je haat het. En ik hou er van! De chibi-stijl geeft nostalgische gevoelens, omdat naar mijn inzien de klassieke Pokémon-spellen altijd deze stijl hadden. Ik ben er in ieder geval klaar voor om Sinnoh op deze manier te herontdekken. De Pokémon Platinum content die al her en der is gespot maakt mij extra nieuwsgierig, aangezien ik deze titel nooit heb gespeeld.

De grootste verrassing voor mij en elke Pokémon-fan op de wereld was de aankondiging van Pokémon Legends: Arceus. Deze titel laat zien dat Game Freak echt naar zijn fans luistert. Pokémon Sword en Shield waren het voor veel mensen net niet, al maakten de uitbreidingen een hoop goed. Nu krijgen we een open Pokémon-wereld en duiken we in de legende van Arceus. Ik ben zeer benieuwd hoe deze game zich gaat verweven met (Brilliant) Diamond en (Shiny) Pearl. Er zijn al geruchten dat de speler in Pokémon Legends op pad wordt gestuurd door niemand minder dan Cyrus (die waarschijnlijk uit de Distortion World heeft weten te komen, maar in een andere tijd terecht is gekomen). Dit vanwege het symbool op de kleding, wat verdacht veel overeenkomt met het logo van Team Galactic. Het uitdiepen van de verhaallijnen van de main games op deze manier zou een meesterlijke zet zijn. Een voorzichtige voorspelling van mijn kant is dat dit ook niet de laatste Pokémon Legends-titel zal zijn. Ik kijk in ieder geval reikhalzend uit naar de aangekondigde games.

Joey

De inhoud van deze Pokémon Direct had ik persoonlijk niet verwacht. Niet alleen krijgen we een remake van Diamond & Pearl, maar daarnaast komt er ook nog een gloednieuwe Pokémon-game. Het fijne aan deze twee titels is dat ze beide verschillende grafische stijlen toepassen. Dit zorgt ervoor dat je niet twee dezelfde games hebt in een andere setting, maar dat je daadwerkelijk hele verschillende spellen hebt. De grafische stijl van Diamond & Pearl kreeg veel kritiek en dat snap ik niet zo goed. Het is juist de bedoeling dat het een beetje verwijst naar de oude 2D-stijl waarmee de meeste Pokémon spelers zijn opgegroeid. Persoonlijk kijk ik uit naar beide games en ben benieuwd welke nieuwe inhoud nog aangekondigd gaat worden. Hebben de remakes van Diamond & Pearl meer content dan het origineel of is het alleen een grafische upgrade? En wat kunnen we allemaal verwachten van Pokémon Legends? Vragen waar ik hopelijk een antwoord op weet in de toekomst.

Lisa

Na lang wachten was er eindelijk weer een Pokémon Presents aangekondigd. Ik als groot Pokémon fan zat al klaar met al mijn knuffeltjes om me heen. Hoge verwachtingen had ik niet, vooral omdat de vorige direct niet veel soeps was. Allereerst vond ik de video aan het begin erg indrukwekkend, ik had eigenlijk niet door dat Pokémon zo veel gedaan had qua games en nog veel meer. Toen kwamen de nieuwe details over Pokémon Snap. In eerste instantie was ik niet geïnteresseerd en wilde ik het ook niet kopen, maar na het zien van deze nieuwe details is het toch wel gaan kriebelen. Misschien dat ik me er toch maar aan waag! Toen daarna de Diamond en Pearl-remakes werden aangekondigd, voelde ik een mix van enorme blijheid maar ook verwarring door hoe het eruit zag. Een paar uur na de direct keek ik nog eens en kon ik de art style wel waarderen, maar in eerste instantie had ik het echt niet verwacht en vond ik het niks. Met de aankondiging van Pokémon Legends: Arceus viel mijn mond nog net niet open van verbazing. We krijgen gewoon een open world-spel! Deze nieuwe aanpak met Pokémon-games vond ik ontzettend dapper en het ziet er voor nu ook heel gaaf uit. Uiteindelijk betrapte ik mezelf erop dat ik meer uitkijk naar Legends dan de remake waar ik al zo lang op wacht! Deze Direct heeft me echt wel verrast in positieve zin, ik hoop dat ze zo doorgaan.

Robin

Mijn Pokémon-avontuur begon in Sinnoh. Ik wilde zo graag remakes puur voor de nostalgie en hoe blij werd ik toen ik de trailer zag van de gen 4 remakes. Eerst vond ik de chibi-stijl maar niks, maar hoe vaker ik de trailer bekijk, hoe leuker ik het ga vinden. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van Lucas zijn nieuwe design, maar die van Dawn is wel schattig. Wat ik natuurlijk ook hoop is dat de Distortion World van Platinum terugkeert, dát was echt zo vet. Hoewel ze de nadruk hadden gelegd op faithful remakes hoop ik stiekem dat ze ergens wel de nieuwere speeltechnieken terugbrengen zoals Mega Evolution of Z-moves. Ik kan in ieder geval niet wachten om Sinnoh weer te verkennen!