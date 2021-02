Famitsu toont Japanse top 30 bestverkochte 3DS games aller tijden

Wat ons betreft een prachtige greep uit het oeuvre van de 3DS.

2021 is het jaar van verschillende speciale jubilea in de game-industrie. Zo wordt de 25e verjaardag van Pokémon uitbundig gevierd door verschillende partijen. Daarnaast mag The Legend of Zelda-serie dit jaar maar liefst 35 kaarsjes uitblazen. Voor de Nintendo 3DS, welke recentelijk een zeer succesvolle carrière heeft afgesloten, is het ook een jubileumjaar. Het is namelijk maar liefst 10 jaar geleden dat de eerste Nintendo 3DS-console op de markt kwam. Reden voor gerenommeerd game-magazine Famitsu om de balans op te maken. In de uitgave van deze week sommen ze de top 30 bestverkochte 3DS games aller tijden voor Japan op. De lijst is opgemaakt aan de hand van verkoopdata die verzameld is tussen 26 februari 2011 en 31 januari 2021. Een dertigtal toptitels vormt deze lijst, waarin is te zien dat Pokémon X en Y de top aanvoeren.

Bekijk hieronder de lijst inclusief de verkochte aantallen:

1. Pokemon X/Y – 4,504,626

2. Animal Crossing: New Leaf – 4,476,950

3. Pokemon Sun/Moon – 3,844,977

4. Monster Hunter 4 – 3,591,334

5. Yo-kai Watch 2: Bony Spirits/Fleshy Souls – 3,210,295

6. Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire – 3,170,976

7. Mario Kart 7 – 2,887,908

8. Monster Hunter Generations – 2,833,860

9. Yo-kai Watch 2: Psychic Specters – 2,655,357

10. New Super Mario Bros. 2 – 2,624,127

11. Super Smash Bros. for 3DS – 2,613,529

12. Monster Hunter 4 Ultimate – 2,571,350

13. Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 2,529,930

14. Yo-kai Watch Blasters – 2,191,034

15. Super Mario 3D Land – 2,178,637

16. Tomodachi Life – 1,826,729

17. Dragon Quest XI – 1,817,915

18. Monster Hunter Generations Ultimate – 1,691,202

19. Monster Hunter 3 Ultimate – 1,589,804

20. Yo-kai Watch 3: Sushi/Tempura – 1,516,996

21. Animal Crossing: Happy Home Designer – 1,507,126

22. Puzzle & Dragons Z – 1,477,621

23. Yo-kai Watch – 1,303,281

24. Dragon Quest VII – 1,238,660

25. Super Mario Maker for 3DS – 1,196,045

26. Luigi’s Mansion: Dark Moon – 1,057,454

27. Monster Strike – 999,955

28. Dragon Quest VIII – 929,179

29. Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland 3D – 921,310

30. Kirby Triple Deluxe – 851,295