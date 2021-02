Under Leaves verschijnt deze week op de Nintendo Switch

Ga de hele wereld rond om dieren te helpen.

Een paar weken geleden werd er door ontwikkelaar Circus Atos en uitgever RedDeerGames aangekondigd dat Under Leaves naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ondanks dat een releasedatum toen nog onbekend was weten we inmiddels dat Switch-bezitters op 25 februari met dit avonturenspel aan de slag kunnen gaan. De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 14 maart 30% korting op jouw aankoop.

In Under Leaves ga je opzoek naar verborgen voorwerpen in negen handgeschilderde landschappen, welke variëren van de jungle tot de oceaan. De gameplay wordt ondersteund door rustgevende muziek en bevat bovendien geen tekst zodat deze titel voor iedere speler toegankelijk is. Weet jij als natuurliefhebber alle dieren te helpen door verschillende objecten te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar dit spel? Bekijk dan onderstaande trailer.