Curse of the Dead Gods krijgt nieuwe gameplaybeelden

Ontdek de geheimen van de dode goden.

In Curse of the Dead Gods duik je in een verborgen tempel die vol zit met geheimen. Eenmaal binnen lijkt deze tempel geen einde te hebben en is overspoelt met dodelijke vallen en vreselijke monsters.

Aan jou de taak om je arsenaal aan wapens te vergroten en je een weg te schieten door hordes monsters, vuurspuwende beelden en veel meer. Overleef jij het?

Er is nieuwe gameplay opgedoken van Curse of the Dead Gods voor de Nintendo Switch. Focus Home Interactive en Passtech Games hebben wat beelden voor je klaargezet, kijk je mee?