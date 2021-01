Gods Will Fall krijgt launch-trailer

Neem het op tegen de goden in deze nieuwe actie-RPG!

Gods Will Fall werd eind vorig jaar aangekondigd en inmiddels is de game ook beschikbaar op de Nintendo Switch. Voor net geen 25 euro kun je de game downloaden in de eShop en om de release te vieren is een launch-trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken.

Gods Will Fall is een actie-RPG waarin je het opneemt tegen de goden. Een kleine groep krijgers werkt samen om het op te nemen tegen de goden die al veels te lang de mensheid hebben onderdrukt. Jij bent in de game de laatste hoop van de mensheid en door de keuzes die je tijdens het spelen maakt, ontstaat een persoonlijk verhaal. Weet jij de strijd te winnen?