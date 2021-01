Kowloon Highschool Chronicle nu ook naar het Westen

Deze avonturen-RPG is vanaf 4 februari te vinden in de Nintendo eShop.

Arc System Works heeft aangekondigd dat hun avonturen-RPG binnenkort ook in het Westen een release krijgt. Dit spel komt origineel uit de PS2 tijd en was eerder al in Japan uitgebracht als Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure. Wij in het Westen krijgen de titel vanaf 4 februari in de Nintendo eShop te zien.

In Kowloon Highschool Chronicle volg je een uitwisselingsstudent. Het verhaal speelt zich af op Kamiyoshi Academy in Shinjuku, Tokyo. De uitwisselingsstudent is echter geen normale jongen, hij is namelijk schattenzoeker. Zijn doel is om een schat te vinden die diep onder de school verstopt ligt. De student gaat met zijn nieuwe schoolvrienden het avontuur aan door de labyrinten en boobytraps. Zal hij de schat vinden?