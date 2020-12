[DN Awards] Dit vonden jullie de beste game van 2020!

Tijd voor de uitreiking van de felbegeerde DN Award!

Afgelopen week kon je jouw favoriete titel van 2020 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor!

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon op het forum maximaal vijf titels nomineren. Er was sprake van geen restrictie in platform, waardoor het mogelijk zou zijn dat een titel van Sony of Microsoft met een DN Award er vandoor zou gaan. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

De eer ging afgelopen jaar naar The Legend of Zelda: Link’s Awakening. De remake van een ware Zelda-klassieker werd niet alleen door de media lovend ontvangen, ook door jullie. Maar welke game gaat dit jaar met de DN Award naar huis? Inmiddels is de balans opgemaakt en de uitslag is bekend. Met behulp van alle stemmen hebben we een lijst met vijf titels samengesteld. Deze titels hebben ook de meeste punten en stemmen gekregen. De top 5 is gerangschikt van minste punten naar de meeste punten, waarbij de nummer 1 de absolute winnaar is. Bekijk hieronder snel welk spel door jullie is uitgeroepen tot de beste game van 2019!

Nummer 5: Super Mario 3D All-Stars & Pikmin 3 Deluxe

Een compilatie met de beste 3D Mario-platformers, dat kan bijna niet anders dan succesvol zijn. Dat blijkt ook maar, want op de door jullie ingestuurde lijstjes kwam die toch nog best vaak voorbij. Super Mario 3D All-Stars weet hiermee de vijfde plek te bereiken! Overigens is het wél een gedeeltelijk vijfde plek. Pikmin 3 Deluxe wist namelijk evenveel punten te behalen! Deze verbeterde versie van het origineel welke destijds op de Wii U verscheen blijkt nog steeds behoorlijk in trek te zijn.

Nummer 4: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

In onze review liet Joey al weten dat ‘definitiever niet kan’. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is een must have voor alle RPG-liefhebbers op de Nintendo Switch. Niet alleen is er enorme vooruitgang geboekt op het visuele front, maar er zijn in de uitbreiding wat losse eindjes aan elkaar geknoopt. Ook bij jullie viel de game in de smaak, en wist het spel de vierde plek te bemachtigen. Toch knap voor een remake van een van origine zijnde Wii-titel!

Nummer 3. Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In dit spel is het aan jou om de ondergang van Hyrule te voorkomen. De gameplay is een mix tussen die van Zelda en de Warriors-spellen. Het is aan jou om deze hordes vijanden, en uiteindelijk Ganon, te verslaan met sterke wapens en magische Sheikah-krachten. Dat dit niet alleen op papier erg leuk klinkt, blijkt uit de flinke aantal stemmen die de game kreeg. Hiermee weet de game op de derde plek te eindigen.

Nummer 2: Animal Crossing: New Horizons

Het had niet veel gescheeld of Animal Crossing: New Horizons was de absolute winnaar geworden. Daarvoor kwam de game slechts één puntje tekort. Toch bleken veel van jullie zich enorm te hebben vermaakt met het eilandleven, en eindige deze in verschillende lijstjes zelfs op de eerste plek. Niet zo gek ook, fans hebben een flinke tijd moeten wachten op een nieuwe Animal Crossing-game. Al met al weet Animal Crossing: New Horizons op een zeer nette tweede plek te eindigen.

Nummer 1: Paper Mario: The Origami King

Zoals altijd kan er maar één echte winnaar zijn, en dit jaar is dat Paper Mario: The Origami King geworden! In Paper Mario: The Origami King worden de flinterdunne Mario en Luigi uitgenodigt door Peach voor het Origami Festival. Natuurlijk loopt dit festival net als vele daarvoor flink in de soep. Aan jou de taak om de Origami King te verslaan in een avontuur vol met geweldige humor én een prachtige wereld. Ook wij waren erg enthousiast over de game, en beoordeelde deze met een 8,2!

Iedereen bedankt voor het stemmen. Heb jij ook je stem uitgebracht? Dan maak je kans op een van de twee digitale exemplaren van Electro the Ride: Neon Racing. De winnaars daarvan maken we spoedig bekend!