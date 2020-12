Herbeleef oude spellen met Capcom Arcade Stadium

Onder andere STREET FIGHTER II, The World Warrior en STRIDER zullen komend jaar naar de Switch komen.

Het spelen van oudere games is tegenwoordig weer helemaal in. Diverse bedrijven hebben classic-edities uitgebracht van oude consoles, Nintendo heeft NES- en SNES-spellen gratis toegankelijk gemaakt voor Nintendo Switch Online-leden en diverse oude spellen worden opnieuw uitgebracht of zelfs compleet in een nieuw jasje gestoken. Dit is ook bij Capcom niet onopgemerkt gebleven en tijdens The Game Awards van afgelopen nacht hebben zij dan ook Camcom Arcade Stadium aangekondigd.

Capcom Arcade Stadium is een collectie van in totaal 32 games. Je krijgt de eerste game, 1943 – The Battle of Midway, gratis en voor de andere spellen zul je moeten betalen. Er zullen drie pakketten te koop zijn met elk 10 spellen. Hierbij kun je denken aan diverse games van de STREET FIGHTER-serie, The World Warrior en STRIDER. Ook zul je het spel Ghosts ’n Goblins los kunnen kopen.

Capcom Arcade Stadium zal uitkomen in februari 2021. Benieuwd naar de complete collectie spellen die via Capcom Arcade Stadium te krijgen zal zijn? Bekijk dan snel onderstaande trailer.