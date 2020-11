Unto The End krijgt releasedatum

Unto The End is vanaf december te spelen op de Nintendo Switch

Big Sugar en 2 Ton Studios hebben aangekondigd dat hun combat-avonturenspel Unto The End binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Lang hoeven we niet te wachten, want het spel is volgende maand, vanaf 17 december beschikbaar in de Nintendo eShop.

De grote vraag in Unto The End is: hoe kom je thuis? Ga op zoek naar de weg terug door te platformen en te vechten voor je leven. Vecht zo tactisch mogelijk met je zwaard of lange-afstandswapen in één op één of groepsgevechten. Er belooft ook veel skill nodig te zijn voor het spel. Er is minimale hulp en het is de bedoeling dat je zelf de beste manier vindt om te vechten en te overleven. Reis door verschillende landschappen en let goed op je omgeving, zo vindt je de weg terug naar huis!

Benieuwd naar Unto The End? Bekijk hieronder een trailer!