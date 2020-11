Sword of the Necromancer met een maand uitgesteld

Ook is er een nieuwe Dev Diary uitgebracht.

Vorige maand berichtte wij jullie al dat de geplande releasedatum van Sword of the Necromancer vrij onzeker was. Eerder zou het spel al op 17 november uitkomen, alleen doordat er redelijk veel grote titels rond deze datum uitkwamen, was de releasedatum al verplaatst naar 10 december. Vandaag is bekendgemaakt dat deze weer is uitgesteld; de game zal nu op 28 januari 2021 uitkomen.

Mede doordat Cyberpunk 2077 was uitgesteld naar 10 december, wilden de ontwikkelaars van Grimorio of Games hun spel al met een week vervroegen of verlaten. Echter werd er tijdens het certificatieproces een kritieke fout gevonden door Nintendo. Hierdoor moest deze fout eerst opgelost worden waardoor het certificatieproces hierna weer opnieuw moest beginnen. Doordat dit proces pas net is afgerond, redt Grimorio of Games het niet meer om hun spel in december uit te brengen aangezien er nog andere dingen geregeld moeten worden. Wel geeft het bedrijf aan dat ze deze extra tijd goed zullen gebruiken voor het doorontwikkelen van de game zodat deze met de release nog beter is.

Ook heeft ontwikkelaar Grimorio of Games een nieuwe Dev Diary vrijgegeven. In deze Dev Diary worden de muziek en de art van het spel behandeld. Je kunt deze video hieronder bekijken.