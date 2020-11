Switch beelden Star Renegades

Vecht, hop dimensies en overleef in deze pixel rogue-lite.

Rogue-Lite Strategy game Star Renegades is sinds gisteren te downloaden in de Switch e-shop. Voor iedereen die zich afvraagt of deze indie pixel RPG iets voor hem is heeft youtube kanaal Handheld Players een video online gezet, waarin er wat gameplay beelden worden laten zien. Deze video kun je hieronder bekijken.

In Star Renegades is elk avontuur anders dan de vorige. Neem het op tegen de machines van de Empire, robots die sterker worden terwijl je speelt. Maak gebruik van verschillende tactieken in een turnbased gevecht systeem om je vijanden zo snel mogelijk om te leggen.Lukt het het je niet om de Empire te slim af te zijn? Dan hop je naar een andere dimensie en probeer je het opnieuw. Resist. Revive. Repeat.