Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle krijgt nieuwe trailer

Volg het meest recente avontuur van Ash en zijn vrienden

Voordat de nieuwe Pokémon film in de Japanse bioscopen komt, krijgen we nog een gloednieuwe trailer. Deze film staat in het teken van de mythische aap Pokémon Zarude en volgt Ash en zijn vrienden in weer een spannend avontuur.

Dit nieuwe avontuur speelt zich volledig in de Galar regio af en zal vooral Pokémon bevatten die je in de Pokémon Sword & Shield games ook tegen het lijf kunt lopen.

Benieuwd naar de trailer van Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle? Bekijk deze hieronder:

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle zal op 25 december uitkomen in de Japanse bioscopen. De Engelse versie zal ergens in 2021 zijn debuut maken.

