Fire Emblem: Three Houses officieel de best verkochte Fire Emblem titel

Fire Emblem: Three Houses is nu officieel de meest verkochte Fire Emblem titel!

De meest recente Fire Emblem game is nu officieel de best verkochte Fire Emblem titel in de serie. De laatste keer dat we cijfers van Nintendo kregen stond het spel op 2.87 miljoen verkopen wereldwijd. Dat was nog net niet genoeg om het record van Fire Emblem Fates te verbreken, die stond op 2.94 miljoen verkopen. Er zijn nieuwe cijfers naar buiten gebracht waarin staat dat Three Houses nu op 3.02 miljoen verkopen wereldwijd staat en dus Fates inhaalt.

In Fire Emblem: Three Houses speel je als leraar aan de Officers Academy. Er zijn drie verschillende huizen waar je uit kan kiezen om les aan te gaan geven. Met die drie huizen komen ook drie verschillende routes en eindes. De Black Eagles route is gesplitst in twee verschillende routes waar je ook nog uit kan kiezen, dus er zijn er vier in totaal. Naast de Black Eagles zijn er ook nog de Golden Deer en de Blue Lions. Elk huis heeft unieke karakters waar je mee kan spelen en een uniek verhaal. Heb jij het spel al gespeeld en zo ja, wat is je favoriete huis? Laat het ons weten!