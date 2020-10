[Release Radar] Uitgelichte releases week 43

Komende week kan je kiezen voor onder andere deze topgames!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Asterix & Obelix XXL: Remastered

Verschijnt op: 22 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

We gaan een stukje terug in de tijd, om precies te zijn 50 jaar voor Christus. De Romeinen hebben Gallië bezet, op één klein dorpje na. In dat dorp wonen onder andere Asterix en Obelix, die er tot hun schrik op een dag achter komen dat hun geliefde dorpje is geplunderd en in brand gestoken. Ga op een avontuur en red de dorpelingen uit de handen van keizer Cesar!

The Red Lantern

Verschijnt op: 22 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Stel je een ijskoude wildernis van Alaska voor, je bent hier verdwaald met je slede en vijf trouwe honden. The Red Lantern is een verhaalgedreven overlevingsspel waarin jij de prachtige koude wereld ontdekt. Er zijn bijna 100 verschillende confrontaties om te overleven, veel items om te verzamelen en kies uit 8 verschillende pups om aan jouw roedel toe te voegen.

Supermarket Shriek

Verschijnt op: 23 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Men neme een man, een geit, een winkelwagentje en een heleboel chaos. En voila! Je hebt Supermarket Shriek. Win die winkelwagenraces, ontwijk gevaarlijke obstakels en zorg dat je de opdrachten goed uitvoert. In een ruim assortiment aan supermarkten en boetieks maak jij het met je wagentje een gevaar voor eigen leven. Speel als singleplayer of co-op.